現役ドラフトで日本ハムから巨人に移籍した松浦慶斗投手（２２）が１５日、都内で入団会見を行い、新天地での飛躍を誓った。

緊張の面持ちは新天地で飛躍する強い決意の表れだった。日本ハムから加入した松浦は、都内の球団事務所で行われた入団会見に「現役ドラフトの次の日に買った」というオレンジ色のネクタイを着用して登場。「右の（田中）瑛斗、左の慶斗と言われるように」と力強く語った。昨年、同じチームから、同じ現役ドラフトで移籍した田中瑛は今季、いきなりキャリアハイの６２試合に登板して１勝３敗、防御率２．１３。大きな飛躍を遂げた。背番号が５４に決まった左腕も背中を追いかける。

身長１８７センチ、体重１００キロで最速１５５キロの直球が武器。１２球団のリストを見て、プロ編成スカウトが全員一致で獲得を決めた。大阪桐蔭時代から見てきた水野編成本部長は「体も大きくなり、球威も増している。来年の今ごろ『来て良かった』と思えるように」とエールを送った。

チームは左腕が今オフの補強ポイントでドラフトでは１位・竹丸（鷺宮製作所）、３位・山城（亜大）の即戦力左腕を獲得。松浦は日本ハム時代２軍で先発、中継ぎ、抑えを全て経験しているが阿部監督は「先発争いに割って入ってくれれば」と話している。「（役割は）『どこでもいけるぞ』という気持ちでシーズンに入る。１軍に定着して優勝、日本一の力になりたい」と役割に関わらず移籍１年目からフル回転で巨人の力になる覚悟だ。

◆松浦 慶斗（まつうら・けいと）２００３年７月１日、宮城県石巻市生まれ。２２歳。門脇小１年時に門小ガッツスポーツ少年団で野球を始め、２年終わりに北海道・旭川市に転居。新富小３年から新富野球少年団に入団。６年時ファイターズジュニアに選出。明星中では旭川大雪ボーイズに所属。大阪桐蔭では１年秋からベンチ入り。２年夏の交流試合と３年春夏の甲子園に出場。２１年ドラフト７位で日本ハムに入団。１８７センチ、１００キロ。左投左打。来季推定年俸６５０万円。