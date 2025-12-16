３度目の結婚をした６５歳女優が最新ショットを披露した。

１６日までにインスタグラムで「暗闇の音楽会 タイトル呪いのヴァイオリン 出演 ヴァイオリン 村上ふみ ピアノ 村上ゆき コントラバス 松下一弘 朗読 熊谷真実 速水映人作 池田浩行 ヘヤメイク マドカ ＃無事終わりました」と音楽イベントへの参加を伝えたのは、女優の熊谷真実（６５）。

「＃加工なしです」とハッシュタグを付け、ブラックドレスで華やかな姿を投稿した。この投稿には田中律子が「美しい」、音無美紀子が「ななななんと美しいまみちゃん！」と驚きの声を寄せたほか、フォロワーが「あらっ！今回は一段と妖艶な感じ」「何歳だったか忘れた」「やばっ！綺麗すぎ」「いつまでも可愛くて綺麗」「ほんとタイプです」とうっとりだった。

熊谷は１９８０年、劇作家のつかこうへい氏（２０１０年死去）と結婚したが８２年に離婚。２０１２年に、１８歳年下の書道家・中澤希水氏と再婚し、２０年に中澤氏の故郷である静岡・浜松市に移住。２１年３月に離婚を発表。２３年に３度目の結婚をしたことを２４年４月に報告した。テレビ番組では８歳年下の夫の職業について「キッチン関係の会社を経営」と明かしていた。