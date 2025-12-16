ドレスアップした熊谷真実インスタグラム（＠ｍａｍｉ＿ｋｕｍａｇａｉ３１０）より

　３度目の結婚をした６５歳女優が最新ショットを披露した。

　１６日までにインスタグラムで「暗闇の音楽会　タイトル呪いのヴァイオリン　出演　ヴァイオリン　村上ふみ　ピアノ　村上ゆき　コントラバス　松下一弘　朗読　熊谷真実　速水映人作　　池田浩行　ヘヤメイク　マドカ　＃無事終わりました」と音楽イベントへの参加を伝えたのは、女優の熊谷真実（６５）。

　「＃加工なしです」とハッシュタグを付け、ブラックドレスで華やかな姿を投稿した。この投稿には田中律子が「美しい」、音無美紀子が「ななななんと美しいまみちゃん！」と驚きの声を寄せたほか、フォロワーが「あらっ！今回は一段と妖艶な感じ」「何歳だったか忘れた」「やばっ！綺麗すぎ」「いつまでも可愛くて綺麗」「ほんとタイプです」とうっとりだった。

　熊谷は１９８０年、劇作家のつかこうへい氏（２０１０年死去）と結婚したが８２年に離婚。２０１２年に、１８歳年下の書道家・中澤希水氏と再婚し、２０年に中澤氏の故郷である静岡・浜松市に移住。２１年３月に離婚を発表。２３年に３度目の結婚をしたことを２４年４月に報告した。テレビ番組では８歳年下の夫の職業について「キッチン関係の会社を経営」と明かしていた。