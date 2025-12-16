フィリーズが元巨人で２０２３年レンジャーズの世界一の立役者の一人　ガルシアを獲得へ…米報道

４年連続ポストシーズン進出の強豪フィリーズが１５日（日本時間１６日）、レンジャーズからノンテンダーでフリーエージェント（ＦＡ）となっていたアドリス・ガルシア外野手と１年契約で合意したと全米野球記者協会会員のフランシス・ロメロ記者が伝えた。身体検査をクリアした段階で正式契約になる模様。各メディアによると年俸総額は１０００万ドル（１５億５０００万円）とされている。

キューバ出身のガルシアは２０１６年、ＮＰＢの巨人に派遣されるも、一軍では４試合で７打数無安打で８月に契約解除。その後亡命してＦＡとなってカージナルスとマイナー契約し２０１８年にメジャーデビュー。２０２０年移籍したレンジャーズで才能が開花した。

２１年に３１本塁打、９０打点をマークしオールスター戦に選出。２３年には打率２割４分５厘も３９本塁打、１０７打点、ＯＰＳ・８３６をマーク。ゴールドグラブ賞にも選出され、ポストシーズンではリーグ優勝決定シリーズでＭＶＰを受賞。チームの初の世界一に貢献して「ベーブ・ルース賞」を受賞した。

ところが２４年、打率２割２分４厘、２５本塁打、８５打点、ＯＰＳ・６８４と成績を落とし、今季も２割２分７厘、１９本、７５打点で・６６５にとどまるなど、空振り率が高まった打撃不振で、緊縮財政に舵を切ったレンジャーズからノンテンダーとなった。

レンジャーズでは４番を任されていたが、シュワバー、ハーパー、ターナーと強打者の多いフィリーズでは猛打が復活する可能性が期待されている模様だ。