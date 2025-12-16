阪神ドラフト４位の早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝が１５日、大阪市内のホテルで行われた新人選手入団会見で、背番号「４４」に自身のイメージを植え付けることを意気込んだ。今季まで戸井が付けており、これまでバースや梅野ら野手に多く使われた背番号だ。「野手の番号って感じがする。４４ってなったら、阪神の早瀬朔って思ってもらえるようなピッチャーになりたい」と闘志を燃やした。

「（背番号４４は）バース選手がイメージあります。プロスピとかで知っている」。人気ゲームで認知する助っ人に負けていられない。活躍で印象づけるために、将来的に沢村賞の受賞を掲げた。「誰しもが目標とする賞だと思うので、取りたい」。同じ高卒ドラフト４位でオリックスに入団したドジャース・山本由伸も２１年から３年連続で受賞した賞だ。

周知を意識するのはマウンドだけではない。「阪神ファンの皆さまに応援してもらうことが一番。しっかりとした立ち振る舞いをしていきたい」と日頃の行動から愛される投手を目指す。

まずは春季キャンプに向け「焦ることなく、一日一日やっていきながら少しずつ成長していきたい」と早瀬。“背番号４４の男”になるべく心身を磨き続ける。