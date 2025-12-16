漫才の頂上決戦「Ｍ-１グランプリ」で漫才師たちが激闘を繰り広げるその裏で、「相席食堂」が贈る「もうひとつのＭ-１グランプリ」が行われていた。12月16日の「相席食堂」がお届けするのは、様々なジャンルの“マニア”たちによるロケ頂上決戦「マニア-１グランプリ」だ！

これまで、「モーニング娘。-１ＧＰ」や「Ｍｒ.-１ＧＰ」「マセキ-１ＧＰ」「ミリオン-１ＧＰ」「右腕-１グランプリ」と、“もうひとつのＭ-１グランプリ”を開催してきた「相席食堂」。６回目となる今年は、芸能界に存在する様々なジャンルのマニアたちが参戦する「マニア-１グランプリ」を開催する。

エントリーしたのは、“ヘヴィメタ”“野草”“呪物”“パン”“犬”“HYSTERIC GLAMOUR”を熱愛する６人のマニアたち。関西を代表する６つの港を舞台に専門知識を活かしてロケで激突する。

千鳥が審査する採点基準は「マニア度」と「ロケ力」の２項目。各項目15点満点の合計30点で、大悟とノブそれぞれの得点を合算した合計60点満点で採点。最高得点を獲得した者が優勝となる。出番順は本家「Ｍ-１」にならい、“笑神籤”ならぬ“ロ神籤”を千鳥が引いて決定。愛にあふれるマニアたちの熱き戦いを２週にわたり放送する。

今大会はそれぞれのマニア愛が炸裂！存分に知識を披露するマニアから変態的マニア、相席相手の神対応に思わず目を潤ませるマニアまで。さらに、マニア度満点を獲得する熱狂的マニアとは！？

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。16日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。

