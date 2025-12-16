阪神は１５日、大阪市内のホテルで新人選手入団会見を行い、３球団競合の末にドラフト１位で入団した立石正広内野手（２２）＝創価大＝は背番号「９」をつけることが決まった。攻守で大きなポテンシャルを秘める未来のスター候補は、首位打者やゴールデングラブ賞、新人王やリーグＭＶＰなど「個人９冠」を成し遂げるような選手に成長することを誓った。

真新しいタテジマのユニホームに袖を通した立石は、少年のように目を輝かせた。「昨日甲子園歴史館を見学して、着たくてたまらなかったので、うれしいです。かっこいい」。憧れ続けたプロの世界にたどり着き、猛虎軍団の一員になった瞬間をかみしめた。

黄金ルーキーに与えられた背番号は「９」。パッと思いつくイメージはマートンだった。ＮＰＢ６年で通算１０２０安打を誇る安打製造機。「バッティングも器用で素晴らしい選手」と当時小学生ながら、強く印象に残った選手だった。

長打力が最大の売りだが、打ち取られるのが大嫌いだという立石。マートンのように打ちまくるのが理想だ。来日１年目には当時ＮＰＢ記録のシーズン２１４安打を放つなど、通算４度、打率３割を超えた最強助っ人を追いかけ「今は本当に３割を打つのが大変だと思うけど、目指したい」と最多安打や首位打者、最高出塁率も目標だ。大活躍の後、いずれは「９番といえば立石ってなれば最高」と自分の番号にすると誓った。

打つだけではない。学生時代は、主に二塁と三塁を守った。ただ、藤川監督は「大いにどこのポジションでも可能性を持ってもらおうと思います。出場機会を取ってほしい」と幅広い起用を示唆。立石自身も「変化を恐れてたら成長はない。柔軟に対応できたら」と話すように、現在外野の守備練習にも励んでいる。

全てにおいて意識が高い。「セールスポイントはバッティングと言いましたが、打撃を問わず全部のタイトルを毎回争う選手になりたい」。ゴールデングラブ賞や、ベストナインといったタイトルも狙っている。

現在チームには手本となる選手が多くいる。話を聞きたい選手には「日本を代表する選手」と佐藤輝の名前を挙げた。今季４０本塁打、１０２打点の打撃２冠に輝いたスラッガーのように豪快なアーチと、勝利に導く打点にもこだわりを持っていく。

１年目の目標には同じトレーニング施設にも通い、親交のある森下以来となる「２桁本塁打」を掲げ「絶対にクリアしたい」と力を込めた。ルーキーイヤーから活躍すれば見えてくるのが新人王。「数少ない選手しか取れない」と獲得にも強い意欲を示している。

会見中は指揮官の横で終始緊張の面持ち。ただ、理由は「鼻水止まらなくて」と笑う大物っぷりだ。攻守で活躍し、多くのタイトルを狙う虎のスター候補。将来的にはＭＶＰに輝き、チームを日本一に導く。

◆ＮＰＢ唯一の９冠 これまでのＮＰＢ史上で新人王、ＭＶＰ、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得し、シーズンの打率、本塁打、打点、安打数、出塁率でリーグトップに立ったのは長嶋茂雄（巨人）の１人。また、新人王とＭＶＰを獲得した野手は中西太（西鉄）、長嶋茂雄、張本勲（ロッテ）、村上宗隆（ヤクルト）、石毛宏典（ダイエー）の５人。その中で８冠は中西太と村上で共にゴールデングラブ賞を除く新人王、ＭＶＰ、首位打者、本塁打王、打点王、最多安打、最高出塁率（最多出塁数）、ベストナイン。張本は本塁打王とゴールデングラブ賞を除く７冠、石毛は打撃主要タイトルはなくゴールデングラブ賞１０回、ベストナイン８回選出されている。（）内の球団は現役、最終。