2026年1月13日よりTBS系で放送がスタートする火曜ドラマ『未来のムスコ』のポスタービジュアルが公開され、あわせて追加キャストとして箭内夢菜、萩原護、板倉武志、難波なうの出演が発表された。

本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社「ヤンジャン+」連載）を原作とした、時を超えたラブストーリー。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから物語が始まる。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。

公開されたポスタービジュアルには、主人公・未来と、“未来のムスコ”だと名乗る颯太、そして未来の夫となり得る“まーくん候補”の吉沢将生（塩野瑛久）、松岡優太（小瀧望）、矢野真（兵頭功海）が登場。4人が颯太を見守る構図となっており、何気ない日常の中にある温かさや幸せを表現したデザインに仕上がっている。撮影では、天野が小道具のおもちゃに興味津々で飛びつき、志田も一緒になって遊びながら会話を弾ませるなど、まるで本当の親子のような雰囲気で行われたという。

また、未来を取り巻く新たなキャストも発表された。『マイ・セカンド・アオハル』（TBS系）、『9ボーダー』（TBS系）などに出演する箭内が演じるのは、未来が所属する劇団「アルバトロス」の若手劇団員・鈴木理子。普段は天然だが、ふとした瞬間に鋭い洞察力をのぞかせるキャラクターだ。

『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』（TBS系）の萩原は、未来の家の隣に住む現役の理系大学生・芥川圭を演じる。圭はある出来事をきっかけに、颯太が“未来から来た男の子”だと気づくことになる。

そのほか、劇団「アルバトロス」の最年長メンバーでムードメーカーの北山航役を板倉、金髪がトレードマークで独特の存在感を放つ入団6年目の劇団員・梅林貴子役を難波がそれぞれ演じる。（文＝リアルサウンド編集部）