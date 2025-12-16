「ひどすぎる」「誰も何もできなかった」アジアの強豪サウジアラビア、無念の準決勝敗退…枠内シュート１本の体たらくに母国ファンは失望「このサッカーではW杯に行く資格がない」【アラブ杯】
現地時間12月15日、カタールで開催されているFIFAアラブカップの準決勝で、アジアの強豪サウジアラビアがヨルダンと対戦。66分に痛恨の決勝ゴールを献上し、０−１で敗れて決勝進出を逃した。
ポゼッションでは圧倒したもの、枠内シュートは相手の５本に対して１本に終わるなど、不完全燃焼に終わったチームに、母国のファンは落胆しているようだ。
同国サッカー連盟の公式SNSには、以下のようなコメントが溢れた。
「ひどすぎる」
「退屈で眠かった。誰も何もできなかった」
「ひどいスタメンだった」
「このサッカーではW杯に行く資格がない」
「負けるべくして負けた」
「こんなのはフットボールじゃない」
「恥を知れ」
「失望させられた」
「悲しい。再建しなければ」
「大惨事だ」
成長著しいヨルダンが相手とはいえ、来夏の北中米ワールドカップに向けて、不安を残す結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
ポゼッションでは圧倒したもの、枠内シュートは相手の５本に対して１本に終わるなど、不完全燃焼に終わったチームに、母国のファンは落胆しているようだ。
同国サッカー連盟の公式SNSには、以下のようなコメントが溢れた。
「ひどすぎる」
「退屈で眠かった。誰も何もできなかった」
「ひどいスタメンだった」
「このサッカーではW杯に行く資格がない」
「負けるべくして負けた」
「こんなのはフットボールじゃない」
「恥を知れ」
「失望させられた」
「悲しい。再建しなければ」
「大惨事だ」
成長著しいヨルダンが相手とはいえ、来夏の北中米ワールドカップに向けて、不安を残す結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】