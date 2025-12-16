元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が15日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。

同じ「松坂世代」の同学年で、就任1年目にリーグ優勝を果たした阪神・藤川球児監督との対談がオンエアされた。

「僕と同学年で、WBCでは一緒に連覇を経験している“戦友”でもあります。監督1年目のシーズンを振り返ってもらいました」と松坂さん。

就任1年目で独走でのリーグ優勝。インタビューで松坂さんから「どうですか、監督を1年やってみて」と問われた藤川監督は「スイッチが2月のキャンプで入ってから、スイッチがオフになったのは本当に…。このインタビューの3日前ぐらい。やっと…。病かもしれないね。監督の病」と振り返った。

松坂さんは今年2月に阪神の春季キャンプを訪問し、藤川監督にインタビューを行った。

その際に指揮官が強調していたのが「凡事徹底」。藤川監督は「細かなプレーを徹底するというのをやった。結局は最後までそれが勝因になった」と自ら分析した。

キーマンに挙げたのは松坂さんの横浜高の後輩でもある及川。「リリーフに関しては、及川という素晴らしい投手が出てきてくれて」。昨季は先発だったが、2軍時代から見ていた安藤投手チーフコーチから「及川をリリーフにしませんか？」との進言があったという。

「結局は、昨日今日来た監督よりも、日々見続けていた、ファームから一緒に見てきたコーチが“及川は絶対いける”と。“今年はめちゃくちゃいい”と」

結局、及川はリーグ最多の66試合に登板。46ホールドで防御率0・87の好成績でチームの中継ぎ陣を支えた。藤川監督は「高校（横浜高）が良かったのかな」と話し、松坂さんと笑い合った。

「我々首脳陣は“危機管理部門”」と藤川監督。監督、コーチ陣の役割は選手を指導するのではなく、「コンディションを管理する」「自主性を尊重すること」。これは大リーグでの経験から学んだといい「（監督が）最終責任を背負うということは、もちろん。だけどエースとか、4番とか、主人公は選手」と強調した。

最後に藤川監督は「早く、松坂さん（監督を）やってみてよ。（ソフトバンクOBで同学年の）和田（毅）さんと2人で。いい人生の勉強になりますよ」と、松坂さんにも指導者としてユニホームを着ることを勧めた。

インタビューのVTRが終わり、スタジオの松坂さんは「僕はどういう形になるかは分からないですけど、藤川監督みたいに引退してから経験したことを生かせるようにこれからも勉強していきたい」と話した。