急速に進化する生成ＡＩ（人工知能）は、業務の効率化に生かそうとする経済界にとどまらず、今や国民生活全般に影響を及ぼしている。

一方、ＡＩが詐欺などの犯罪や、偽情報の拡散などに悪用される事例が後を絶たない。

ＡＩと共生する社会をつくっていくには、高い倫理観や道徳的な価値観を軽視してはならない。そのためにも、日本自らがＡＩの開発を主導し、普及を図っていくことが不可欠だ。

読売新聞社は、生成ＡＩに関する提言をまとめた。言葉の意味や使い方を理解して文章を作り出す「大規模言語モデル」の開発や、ＡＩが学習するデータの管理などを、政府が率先して行い、日本の自律性を高めるよう求めた。

総務省が今年、民間企業を対象に調査したところ、「業務で生成ＡＩを利用している」と回答した企業は５５％に上った。ただ、ＡＩの開発では米国と中国が先行している。国内で利用されているのはもっぱら海外製だ。

海外製のＡＩに過度に依存することは経済安全保障上、好ましくない。相手国と対立した場合、ＡＩへの接続を制限される恐れが指摘されている。

中国ではＡＩの開発業者に、習近平政権の方針に反する内容の発信を禁じている。中国製のＡＩに「尖閣諸島は日本の領土か」と尋ねたところ、「中国固有の領土」と回答したケースもあった。

ＡＩが、事実と異なる主張や極端な考え方を学んだ場合、人を誤った方向に導いたり、社会の規範を脅かしたりしかねない。健全な学習データに基づいた、信頼できる国産ＡＩの開発は急務だ。

日本は、人種などで人を差別せず、常に相手の立場を尊重する寛容さを持ち合わせているはずだ。社会に根付いた倫理観をＡＩ開発に反映させていきたい。

提言はまた、ＡＩに関する運用ルールや法の整備が不可欠だと指摘している。

ＡＩを使った自動運転の車が事故を起こしたら、運転手と自動車メーカーとＡＩ開発業者のうち、誰が責任を取るのか。医師がＡＩによる診察を行い、判断を誤った場合も同様の問題が生じる。

様々な課題を放置し、ただ利便性だけを追求してＡＩの普及を進めれば禍根を残そう。

そもそもＡＩを使う機会が増えると、その回答に頼り切り、思考力や表現力が低下する恐れがある。子供の頃からそうした負の側面を学んでおくことが大切だ。