香港で中国批判の急先（せん）鋒（ぽう）だった言論人の有罪が裁判で認定された。

中国が香港から自由を奪い、言論を封殺している現状は到底容認できない。

香港高等法院（高裁）は、中国共産党批判で知られた香港紙・蘋果日報の創業者で、反体制活動を禁じた国家安全維持法（国安法）違反の罪に問われた７８歳の黎智英（ジミー・ライ）氏に有罪判決を言い渡した。

黎氏は、香港で大規模な反政府デモがあった２０１９年以降、蘋果日報幹部らと共に外国政府に対中制裁を求めたとして、「外国勢力と結託して国家安全に危害を加えた罪」などに問われた。

弁護側は一貫して無罪を主張してきたが、裁判官は判決で、黎氏が首謀者として外国に制裁を働きかけたことは「疑いない」と断じた。検察の主張を追認した形で、結論ありきの判決だったのではないかとの疑念が拭えない。

黎氏は長年、香港民主派の重鎮として民主化運動に積極的に関わってきた。蘋果日報は２０年の国安法施行後も中国批判を続けたが、資産凍結など香港当局の圧力を受けて廃刊に追い込まれた。

黎氏の量刑は後日宣告される。国安法は最高刑を終身刑と定めている。中国が黎氏を敵視していることを踏まえれば、重い量刑が科される可能性は否定できない。

黎氏は５年以上に及ぶ拘束で健康状態が悪化しているとされる。拘束を続けることは人道面でも問題があるのではないか。米国や英国が、黎氏の訴追は「政治的な動機に基づく」として、黎氏の釈放を求めているのは当然だろう。

国際社会は、黎氏を含む拘束中の民主派関係者の釈放を中国の習近平政権に求め続けるべきだ。

そもそも国安法の導入は、１９９７年の香港返還後も香港の「高度な自治」を５０年間維持するとした中英共同宣言に反している。

国安法の制定後、香港社会は閉塞（へいそく）感に覆われている。１１月の高層マンション火災でも、政府の対応を批判した男性が拘束された。

４年前に行われた前回の立法会（議会）選挙から、民主派が事実上立候補できない選挙制度が導入された。今月の議会選では、９０議席全てを親中派が占めた。

香港の議会は親中派の業界団体などに７０議席が割り当てられている。一般有権者が直接投票できるのは２０議席に限られ、今回の投票率は３１・９％と低調だった。

強権的な香港統治が住民の信任を得ていないのは明白だ。中国はその現実を直視すべきだろう。