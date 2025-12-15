自民党と日本維新の会は１６日に党首会談を行い、衆院議員定数削減法案の今国会での成立を断念し、来年の通常国会で成立を目指す方針を確認する方向で調整に入った。

会期を延長しても野党の賛同が得られる見込みはないため、政府・与党は、１７日までの会期を延長しない考えだ。

複数の政府・与党関係者が明らかにした。高市首相（自民総裁）と維新の吉村代表（大阪府知事）の会談では、来年の通常国会での成立を目指し、「衆院選挙制度に関する協議会」が来年春にまとめる選挙制度改革案を踏まえて対応することを盛り込んだ新たな合意文書を交わす案も浮上している。

両党は５日に法案を共同提出したが、衆院政治改革特別委員会では企業・団体献金を見直す法案を審議しており、定数削減法案が審議入りするメドは立っていない。立憲民主党などの野党は、１年以内に結論が出なければ計４５議席を削減する「自動削減条項」に反発している。政府・与党は、野党から審議入りの理解を得るのは困難と判断した。

政府の総合経済対策の裏付けとなる２０２５年度補正予算案は１５日、参院予算委員会で総括質疑を終えた。１６日にも同委と参院本会議で採決が行われ、賛成多数で成立する見通しだ。