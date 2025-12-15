“しゃべり屋”古舘伊知郎（71）が、今月7日の東京・EXシアター六本木から「古舘伊知郎トーキングブルース 2025」をスタートさせた。来年1月からは福岡、名古屋、大阪、横浜と“しゃべりの巡礼”に出る。テーマは「2025（ニセンニジュウゴ）」。今年を2時間、ノンストップでしゃべりまくる。古舘に聞いてみた。【小谷野俊哉】

◇ ◇ ◇

今年10月21日に発足した高市早苗内閣。11月7日の台湾有事をめぐる発言などがあったが、報道各社の調査による内閣支持率は6〜7割と高水準を維持したままだ。

「支持率が70%とか言ってますけど、ご祝儀相場もあるわけで、高市さんが“能ある高市、爪を隠して”靖国に参拝しないとかいうことになると、せっかくの右の支持層がなんだよってことになりますから。だから選挙もにらまなきゃいけない。今年はちょっとそういう意味で、誰が総理になった以前に政治のありようが変わっていく。もう風が世界中で吹いている。世界はグローバリズムに、人物、金が自由に流通するっていう。そういうグローバリズムにかじを切って何10年もたってるけど、そのゆがみもはっきり見えたと思うんですね」

政治のありようが変わって、そのゆがみの実態が浮かび上がってきた。

「格差を生んで、みんなが豊かになるわけではなくて、一部の富裕層がすごい大もうけをして、中間層がぶち壊されるっていう現実も見ちゃったんで。かといって、アメリカの一国主義みたいな『メーク・アメリカ・グレートアゲイン』のトランプさんも、どうなることか、問題があるわけで、ご存じのように。だから何を信じていいか分からないし、何が軸だという軸もなくなっちゃって、溶け出した液状化の時代だなというのは、僕は感じる」

実質的に昭和最後の年、1988年（昭63）に始まったトーキング・ブルース。37年がたった。

「トークライブでしか実現できないこと。というのを当時の事務所の社長、今は会長ですけど、その人が『トーキング・ブルース』というのを持って来てくれたんですよ。ネーミングともどもね。こういうのをやるべきだと、その時に2人で話したことを今でも覚えてるんですけど。その当時流行ってたのが、とんねるずの石橋貴明が言ったんだと思うんですけど『いい時だけのフジテレビ』って言ってね。楽しくなければテレビじゃないとか、面白くなければテレビじゃないとか言ってる時代に、いい時だけのフジテレビ。これはもう言い得て妙で、NHKも含めてテレビとかそういうメディアっていうのは、何も変わってないと思う。いい時だけのテレビ局だと思うんですよ」

84年6月にテレビ朝日を退社して、仲間たちと企画集団「古舘プロジェクト」を設立。フリーになった。

「局に所属してる時は別として、フリーになったからには、29歳の時にやっぱり2人で話したのは、いい時だけのテレビに翻弄（ほんろう）されてもしょうがない。でも、やっぱり軸がないと、柱がないと。それはもう『トーキング・ブルース』である。トークするブルースである。トークライブをやって、それは自分が売れてるとか売れてないとか、ハイリスク・ハイリターンを超えてね。そこに立った時、マイク1本さえあれば、面白くて、やがて悲しき人間の存在の営みとか。そういうことも話せるんじゃないかなっていうので始まったんで、それはまだ達成できてないです。ありがたいことに、37年前からやってるのに、トークするブルースたり得るのかって、いつも内省するわけですよ」

38年に及ぶトーキング・ブルースの歴史で、試行錯誤を繰り返してきた。

「そうするとまだまだね、目の前のお客さんにウケを取ることに奔走したり、そっちに軸足が行ってしまったり。要はそうじゃないでしょ、お笑いライブじゃないんだ。でも重くなると、これは良くないと思って軌道修正したり、いつも右往左往してるんですよ。だから、もう全然、完成形なんかもちろん、あった瞬間死んじゃうんだしね。完成形があったら死んじゃってもいいと思うけど、もう最後まで完成形がないんじゃないかって。いつも右往左往してるんで、全然、ある程度のとこまで来ましたって言えないんで、ずっと続けるモチベーションはあるんですよね」

（続く）

▼「古舘伊知郎トーキングブルース『2025』」

26年1月18日 福岡・Zepp福岡

26年2月12日 愛知・Zepp名古屋

26年3月7日 大阪・Zeppなんば

26年3月20日 神奈川・Zepp横浜

◆古舘伊知郎（ふるたち・いちろう）1954年（昭29）12月7日、東京都生まれ。立大卒業後の77にテレビ朝日入社。同8月からプロレス中継を担当。84年6月退社、フリーとなり「古舘プロジェクト」設立。85〜90年（平2）フジテレビ系「夜のヒットスタジオDELUXE、SUPER」司会。89〜94年フジテレビ系「F1グランプリ実況中継」。94〜96年NHK「紅白歌合戦」司会。94〜05年日本テレビ系「おしゃれカンケイ」司会。04〜16年「報道ステーション」キャスター。現在、TBS系「ゴゴスマ」水曜日コメンテーターなど。血液型AB。