¡¡¡ÖÂè£µ£°²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤Ç´õÂå¤Î²ÎÉñ´ì½÷·Á¤ò±é¤¸¤¿¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¤ò¼ê¤Ë¾Þ¤Î½Å¤ß¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£º£ºî¤Ï£³£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤ó¤ÀºîÉÊ¡££²£°£°£¹Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤Æ£±£¶Ç¯¡¢¡ÖÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Î°ì¤Ä¤Î½¸ÂçÀ®¡£Âç¤¤Ê¶èÀÚ¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬¤Þ¤¿¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÏºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¤È£³´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤·¤¿ÅÄÃæÞ£¡Ê£¸£°¡Ë¤È¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È°®¼ê¤·¡¢¾Ð´é¤ÇÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£·ãÎå¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢µÈÂô¤ÎÉ½¾ð¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÞ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¡£À¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¡È²¿¤«¡É¤¬½Ð¤»¤ëÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ç¤¶¢¡Ê¤¤ç¤¦¡Ë¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÍÇ½¤òÇã¤ï¤ì¡¢Ã±¿È²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÎ©²Ö´îµ×Íº¤ò±é¤¸¤¿¡£ÃÅ¾å¤ÇÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¶¦±é¼Ô¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤Þ¤ÇÂçÀª¤Î¡Ö´é¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢Æ´¤ì¤ÎÍû´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÀ¤³¦¡£´Ø¤ï¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£´îµ×Íº¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£°£¹Ç¯¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤½¤³¤«¤é£±£¶Ç¯¡¢¼«¿È¤¬£³£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤Î·Î¸Å¤Ë¤Ï£±Ç¯È¾¤òÍ×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì¤Ä¤ÎÌò¤ËÈñ¤ä¤¹¤Î¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¡×¤À¤¬¡¢·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÌµÎÏ´¶¡£¡Ö²¿É´Ç¯¤ÈÂ³¤¯ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÊý¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢²¿½½Ç¯¤È·Ý¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡¢½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Èµ¤ÉÕ¤¯ËèÆü¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£°ÕÃÏ¤À¤±¤¬µÈÂô¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÌ¾Ìç¤Î¸æÁâ»Ê¡¦Âç³À½Ó²ðÌò¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê£²£¹¡Ë¤È¤Ï¡¢·Î¸Å¤«¤éÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¡£Ìò¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢Èà¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÎÙ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¡£Èà¤¬¡È½Ó¤Ü¤ó¡É¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡º£ºî¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÅÏÊÕ¸¬¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Îµ²±¡×¡Ê£°£¶Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÄÀ¤Þ¤ÌÂÀÍÛ¡×¡Ê£°£¹Ç¯¡Ë¤ÇÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼«¿È¤âÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¾Þ¤Ë¡¢¤·¤«¤â£µ£°²ó¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄº¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£Ìò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤«¤é¾Þ¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Î°ì¤Ä¤Î½¸ÂçÀ®¡£Âç¤¤Ê¶èÀÚ¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¤ÊÌò¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤º¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¡¢¼ÂÄ¾¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ê²ÃÌÐ¡¡¿ÂÀÏº¡Ë
¡¡¢¡µÈÂô¡¡Î¼¡Ê¤è¤·¤¶¤ï¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë£±£¹£¹£´Ç¯£²·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££³£±ºÐ¡££²£°£°£¹Ç¯¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÁ´¹ñ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡££±£±Ç¯¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡×¤Ë¥á¥Æ¥ªÌò¤Ç½Ð±é¡££±£³Ç¯¡Ö¤Ö¤Ã¤»¤ó¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡££±£¶Ç¯¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥½¥ó¥°¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡£ÍèÇ¯£··î³«Ëë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡×¤Ç³Áß·Í¦¿Í¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¡£
