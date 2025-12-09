来季からサッカーＪ２藤枝の指揮を執る槙野智章新監督（３８）が１５日、静岡・藤枝市内で就任会見を行った。現役時代は日本代表にも選ばれ、明るい性格で“お祭り男”として人気だった同氏は、監督ではなく「ミスターと呼んでほしい」と異例の要望。「ＵＢＡＵ（ウバウ）」、造語の「ＭＩＲＡＧＥＯ（ミラージオ）」をキャッチフレーズにして、攻撃的なスタイルを押し出すことを誓った。

“槙野節”がいきなり飛び出した。ビシッと決めた髪形とスーツ姿で会見した槙野氏は、監督として自身の呼称について異例の要望を出した。「ミスターと呼んでほしい」。現役時代に同僚から呼ばれていた「ミスター」を希望。日本ハムの新庄剛志監督が２１年の就任会見で「ビッグボス」と名乗り話題になったが、サッカー界の“お祭り男”も強烈な印象を残す船出となった。

持ち味の熱さを前面に出した。会見冒頭の約１５分間、パワーポイントを用いながら構想を明確に示した。テーマは「ＵＢＡＵ（奪う）」と、「流行語大賞を狙っている」と豪語する自身が作った造語の「ＭＩＲＡＧＥＯ」。「Ｍｉｒａｇｅ（迷彩）」「Ｎｅｏ（新時代）」「Ｇｏ（行く）」を掛け合わせたもので、予測不能な攻撃的なサッカーで「見ていて楽しい、ワクワクするような攻撃をやっていきたい」と宣言した。

ピッチ内だけではなく「街、スタジアム周辺を（クラブカラーの）藤色に染めなければならない」と地域密着を約束。妻で女優の高梨臨と離れ、単身赴任で静岡に生活拠点を移すことも明かした。

藤枝の今季のホーム平均来場者数は５０００人だったが、来季の目標には８０００人を掲げる。「試合は最大のお祭り。子供の時にワクワクしたお祭りの感覚と同じぐらい、試合を楽しんでもらいたい」。魅力的なサッカーを展開し、今度は監督としてサッカー界を盛り上げる。

◆槙野新監督に聞く

―今の心境。

「わくわくしている。２４時間じゃ足りないくらい、サッカーを考えている」

―就任した理由。

「チームの理念、そして攻撃的なサッカーが自分と合うと感じた」

―目標の数字。

「チームとはまだすりあわせていないが、個人的には６位以内、（勝ち点）６５ポイント以上を取りたい」

―単身赴任。

「妻と犬が東京にいるが、東京と静岡は距離も近いので、行き来はできる」

―ミスター呼びは長嶋茂雄さんが有名。

「その意図は全くない。現役時代にも身近な選手たちからそう呼ばれていた。長嶋さんと肩を並べるのはおこがましいが、サッカー界にはいないので、ぜひそう呼んでほしい」

◆日本ハム・新庄剛志監督の「ビッグボス」発言 ２１年１１月４日、札幌市内で行われた就任会見には３５社１１９人の報道陣が集結。テレビ各局のワイドショーが生中継する中、サングラスをかけ、深紅のスーツにデカ襟の白ワイシャツというど派手な衣装で登場。「監督って呼ばないで。ビッグボスでお願いします！」「優勝なんか一切目指しません」など“新庄節”全開の会見となった。