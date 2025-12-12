【広島】九里亜蓮の背番１１継承したドラ２・斉藤汰直「かっこいい。それに見合う投球を…」全てを受け継ぐ覚悟

ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題し、各競技の新人を随時紹介している。第２回は、１５日に新入団発表会見を行った広島のドラフト２位・斉藤汰直（たいち）投手（２２）＝亜大＝にスポットを当てた。大学の先輩であり、昨季まで在籍したオリックス・九里亜蓮投手（３４）から背番号１１を継承。兵庫・宝塚市出身の最速１５２キロ右腕は県立高の武庫荘総合からプロへと駆け上がり、同じ先発右腕としてたくましく投げまくるつもりだ。

初めてカープのユニホームに袖を通した斉藤汰は、期待と責任をたっぷりと感じ取った。「やっぱり、かっこいい。それに見合う投球を…」。オリックスに移籍した九里が昨年まで着けた背番号１１。亜大からドラフト２位で広島に入団した経緯も含め「重なると思います」と大先輩を意識した。

面識はないものの、すでに九里の動画を研究。投げっぷりを胸に刻んだ。持ち味も同じ。「試合をつくれるところ。体力も技術もないと、９回は投げきれない」。タフネスが代名詞の先輩に負けじと、東都リーグでは、第１戦と第３戦に中１日で完投する力を備えている。「僕も気迫あふれる投球には自信がある。１球、１試合に人生を懸けて」と全てを受け継ぐ覚悟だ。

これまでの野球人生を「自信を持って、なくなって。その繰り返し」と振り返る。兵庫・宝塚中では軟式の阪神選抜に選ばれる実力だったが、強豪校ではなく、県立の武庫荘総合に進学した。「選抜チームでも控え。自信がなかったのが一番」と正直に回想。プロ注目の最速１４６キロ右腕に飛躍したが、その自信も亜大で打ち砕かれた。１年春からベンチ入りしながら、初勝利は２年秋。「考えなくても、勝手に上がっていった」という高校時代の“成長期”は止まっていた。

３年時は直球が１４０キロ台前半まで低下。それでも「そこをきっかけに今がある。取り組みを白紙にして一から変えた」と乗り越えた。魅力的な技術ばかりに目が向いていたが、トレーニングの基礎から見直し。専門知識を持つ先輩に相談し、動作解析も取り入れた。自信の持てなかった少年は「今は自信あります。大学で培った精神力は大きい」と、胸を張ってプロ野球人生をスタート。目標は１年目からの２ケタ勝利だ。（安藤 理）

◆斉藤 汰直（さいとう・たいち）２００３年１２月７日、兵庫・宝塚市生まれ、２２歳。小浜小１年時に軟式野球教室に通い始め、４年で「心美東シャークス」に入団。宝塚中では軟式野球部でプレー。武庫荘総合では２年秋からエース。亜大では１年春からベンチ入りし、東都大学リーグ通算４６試合で９勝１５敗、防御率１・９５。４年時に大学日本代表に選ばれ、日米大学野球選手権でも先発。１８３センチ、９０キロ。右投右打。

◆広島時代の九里亜蓮 ドラフト２位で入団し、１年目の１４年に開幕２戦目でプロ初先発。１２球団のルーキー一番乗りで初勝利を挙げた。入団時は背番号１２、２１年から１１に変更。２３年の２６先発と投球回（１７４回１／３）はセ・リーグ最多だった。同年のＣＳでは第１ステージから最終ステージへ「救援→先発」と中３日で登板。登板間隔が短いことを好み、自他ともに認めるタフネス右腕だった。

