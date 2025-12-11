巨人が前レイズのフォレスト・ウィットリー投手（２８）と契約合意に達したことが１５日、分かった。獲得に向けた本格調査を進めてきた中で、待望の助っ人エース候補の加入が決定した。来日１年目の球団外国人としてはガリクソン、ガルベス、マイコラスに次ぐ規定投球回＆２ケタ勝利が期待される。

大きな可能性を秘めた新助っ人の入団が決まった。巨人がウィットリーと契約合意に達したことが明らかになった。前所属先の米レイズが１１月１８日（日本時間１９日）に、日本行きを目指すためメジャー４０人枠から外してリリースしたと発表。それ以来、球団は獲得に向けて本格調査を進めてきたが、細部を詰めて交渉がまとまった。

身長２０１センチ、９４キロの大型右腕。巨人の選手では、後にプロレス界で「ジャイアント馬場」としてレジェンドになる馬場正平投手の２００センチを上回り、２０８センチのヒルマン、２０２センチの秋広に次ぐ３番目の高身長だ。最大の武器は１６０キロ超の直球。１６年にアストロズからドラフト１巡目指名され、１８年のＭＬＢ若手プロスペクト（有望株）ランキングでは１００人中９位に入った。球団の歴代の新外国人の中でもスケールの大きさはトップクラスだ。

今季はメジャーで１０試合リリーフ登板。マイナー３Ａでは１９登板（１２先発）で８勝４敗、防御率２・８０、６１イニングで７５奪三振の好成績を残した。剛速球とチェンジアップ、カットボールも操り奪三振が多いタイプ。今季の巨人はシーズン通して先発ローテを守ったのは１１勝の山崎のみで、先発不足に苦しんだだけに、ウィットリーは来日１年目から柱の一人として期待がかかる。

球団の来日１年目の外国人で「２ケタ勝利と規定投球回」をクリアしたのは８８年のガリクソン、９６年のガルベス、１５年のマイコラスの３人しかいない。他球団からの移籍組のメイ、パウエル、グライシンガー、ゴンザレス、ホールトンをのぞけば、日本球界初年度でエース級の働きをするのは並大抵のことではない。だが、まだ２８歳と若く、成長段階のウィットリーには、それを成し遂げる潜在能力がある。

球団は前レッドソックスマイナーの１６０キロ右腕、ブライアン・マタ投手の本格調査も進めている。課題の先発整備を進める中、ウィットリー獲得で先発の大きなピースが加わった。

◆フォレスト・ウィットリー（Ｆｏｒｒｅｓｔ Ｗｈｉｔｌｅｙ）１９９７年９月１５日、米テキサス州生まれ。２８歳。１５年にＵ―１８ワールドカップ米国代表で来日。１６年ドラフト１巡目（全体１７位）でアラモハイツ高からアストロズ入り。１８年に長時間運転の眠気防止で摂取した薬に、禁止成分が微量含まれていたとして５０試合出場停止に。２４年にメジャーデビュー。今季はアストロズ、レイズに所属。メジャー通算１３登板０勝０敗、防御率１０．５７。２０１センチ、９４キロ。右投右打。