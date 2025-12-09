【阪神】ドラフト１位・立石正広が令和のマートン目指す　藤川監督は外野も含めて起用の幅を広げる方針

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「令和のマートン」を目指すと誓った。１５日、大阪市内で新入団選手発表会に出席。背番号「９」がお披露目された。１０年にプロ野球新（当時）のシーズン２１４安打など、在籍６年で４度の打率３割超えを誇るマット・マートン氏（４４）から継承。「器用なバッティングをしていた」と憧れた助っ人のような安打製造機になる。

今季の３割打者は両リーグで３人だけ。広島・小園の３割９厘が最高で、年々困難となっている。「今、３割を打つのは本当に大変」と理解するからこそ、狙う。「打てないということは、それだけ打ち取られる打席も多い。イライラを減らすために打ちたい」。将来的なＷＢＣ出場を見据える黄金新人らしく、設定するハードルは高かった。

ただ、焦りは禁物だ。新人への助言を問われた藤川監督は「張り切りすぎないこと」と言った。「徹底したい」と呼応した立石について、二塁を中心に内野が本職だが、外野も含めて起用の幅を広げる方針。「今年（成績が）よかった選手が来年、いいとも限らない。どこのポジションでも可能性を持ってもらう。出場機会を取ることになってほしい」と期待した。

山口出身で初の関西生活。人見知りな性格で「コミュニケーション能力を鍛えたい」と自覚をにじませた。一流の心得を学ぶべく、佐藤輝への質問はすでに準備。殻を破り、貪欲に「３割打者」への道を進む。（直川 響）

〇…ドラフト２位・谷端（日大）が“村田ロード”を行く。背番号は母校・日大の大先輩、ＤｅＮＡ・村田２軍監督の現役時代と同じ「２５」に決定。今月６日の創部１００周年祝賀会では「自分の良さを発揮してとにかく頑張って！」と激励された。今秋東都２部の二塁手ベストナインに輝いた即戦力は「注目されている立石より活躍したい」と力を込めた。

〇…藤川監督が育成ドラフト２位・山崎を２月１１日の紅白戦で起用し、石井と対戦させる意向を明かした。俊足が売りの山崎が新入団会見で、対戦したい投手に石井を挙げたことから急きょ決定。「大智（石井）のプラン的に（初実戦が）１１日だから、対戦してもらう。楽しみ」とほほ笑んだ。同１位のサイド右腕・神宮は右の強打者キラーとして期待。「ドラゴンズの細川、ヤクルトのサンタナらに向けて面白い存在」。育成ルーキーの２人も貴重な戦力と見ている。