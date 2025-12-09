広島の新人９選手（育成含む）の入団会見が１５日、広島市内で行われた。ドラフト５位の赤木晴哉投手（２２）＝佛教大＝は、天理の同級生で今季８勝と飛躍した日本ハム・達に学び、達を「追い抜く」と誓った。

控え投手だった天理時代、脚力やジャンプ力などは達より勝っていたという。「自分の方が体に秘めているものはあると思う。プロでそこを発揮できるように」。地元・大阪に戻った後は合同自主トレを行う予定だ。１９４センチの達に対し、自身も１９１センチと恵まれた体格。「同じ舞台に立ったからには、負けてられへん」と息巻いた。

２男６女の８人きょうだいで、５番目の次男。福井に単身赴任中の父は欠席したが、大家族に囲まれた晴れ舞台で「日本球界を代表するような投手に」と掲げた。プロ入りが決まり、中学生以来という全員そろっての家族旅行を計画中。「きょうだいの子供とかにも、しっかりやってやりたい」と、活躍が何よりの家族孝行となる。

新井監督は、高卒の６位・西川（神村学園伊賀）、右肘手術の７位・高木（中京大）を除き、育成２人も含めた７人の来春キャンプ１軍を明言。まずは同期に勝ち、開幕１軍をつかむ。（畑中 祐司）