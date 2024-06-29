¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕ¡ÛÆó³¬Æ²Ï¡2°Ì¡¡3°ÌÎÍÐÒ¤ÈÉ½¾´Âæ¶¦±é¤Ë´¿´î¡Ö³Ì¤òÇË¤ì¤¿¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê2025Ç¯12·î14Æü¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥¯¥ê¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ë
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè9Àï¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬¹ç·×262.1ÅÀ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¡£1²óÌÜ¤Ë141¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢2²óÌÜ¤Ë135¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤ó¤ÇÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡á¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤Ï142¥á¡¼¥È¥ë¡¢133.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î261.0ÅÀ¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¡£¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê26¡á¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤¬4Ï¢¾¡¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿2²óÌÜ¡¢135¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤ó¤ÀÆó³¬Æ²¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£º£µ¨Âè5Àï¤ËÂ³¤¯¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¡£Á°²ó¤Ï°Å·¸õ¤Ç1²óÌÜ¤Î¤ß¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£³Ì¤òÇË¤ì¤¿¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¾®ÎÓÎÍ¤È¤Î¶¦±é¡£¸Ä¿ÍÀï¤Ç°ì½ï¤ËÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤ë¡£º£µ¨9Àï¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï6ÅÙÌÜ¡£Èá´ê¤ÎWÇÕ½é¾¡Íø¤Ë¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£