「大衝撃だ」「日本人にポジションを奪われる」独王者の日本代表DFが先発復帰→韓国代表スターが“４番手”降格の危機で韓メディアは愕然「スタメン争いはさらに…」
先月、実戦復帰を果たしたドイツ王者バイエルンの伊藤洋輝は、12月14日に開催されたブンデスリーガ第14節のマインツ戦（２−２）で約９か月ぶりの先発出場。左CBで後半途中までプレーした。
日本代表DFのスタメン復帰に、戦々恐々としているのが韓国メディアだ。今季はCBの３番手という序列の韓国代表DFキム・ミンジェが、さらに出場機会を失う可能性があるからだ。
『スポーツ朝鮮』は15日、「大衝撃だ。キム・ミンジェのポジションを日本人に奪われる！９か月ぶりの先発復帰でDFが全員帰還。先発争いが激化」と見出しを打ち、「日本代表DF伊藤洋輝がバイエルンの先発に復帰し、韓国代表DFキム・ミンジェとコンビを組んだ」と伝えた。
「先月復帰を果たし、今回は先発出場を果たした伊藤は、万全の状態であるとを示した。しかし、フル出場は依然として難しいようだ。61分にアルフォンソ・デイビスと交代した」
同メディアは「伊藤のパフォーマンスは今回の試合では物足りなかったが、キム・ミンジェのスタメン争いはさらに熾烈になると予想される」と懸念を示した。
「チームのDF全員が負傷から復帰したことで、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は積極的にローテーションを組むことができる。レギュラーCBのウパメカノとターは重要な試合で、キム・ミンジェと伊藤はその他の試合で出場が見込まれる」
ワールドカップが控えているだけに、自国のスターの出場時間がさらに減る可能性を不安視しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
日本代表DFのスタメン復帰に、戦々恐々としているのが韓国メディアだ。今季はCBの３番手という序列の韓国代表DFキム・ミンジェが、さらに出場機会を失う可能性があるからだ。
『スポーツ朝鮮』は15日、「大衝撃だ。キム・ミンジェのポジションを日本人に奪われる！９か月ぶりの先発復帰でDFが全員帰還。先発争いが激化」と見出しを打ち、「日本代表DF伊藤洋輝がバイエルンの先発に復帰し、韓国代表DFキム・ミンジェとコンビを組んだ」と伝えた。
同メディアは「伊藤のパフォーマンスは今回の試合では物足りなかったが、キム・ミンジェのスタメン争いはさらに熾烈になると予想される」と懸念を示した。
「チームのDF全員が負傷から復帰したことで、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は積極的にローテーションを組むことができる。レギュラーCBのウパメカノとターは重要な試合で、キム・ミンジェと伊藤はその他の試合で出場が見込まれる」
ワールドカップが控えているだけに、自国のスターの出場時間がさらに減る可能性を不安視しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】