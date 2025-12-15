きょうのポンドドルは一時１．３４ドル台に上昇する場面が見られたものの、その後は１．３３６５ドル付近に伸び悩む展開が見られている。先週も１．３４ドル台で上値を抑えられており、その水準での上値抵抗も強そうだが、１００日線と２００日線の水準は維持しており、１１月からのリバウンド相場を継続している。一方、円高の動きからポンド円は２０７円台に伸び悩む動き。ただ、こちらも２１日線の上での推移が続いており、上昇トレンドに変化はない。



今週は英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）が予定され、市場では利下げが有力視されているが、僅差での決定になるのではとも見られている。



また、今回は１年半続いた利下げサイクルが終了に近づいているのかどうか、政策委員らは向き合うことになる。今週に利下げ実施ならば、政策金利は３．７５％まで低下する。ベイリー総裁らが最近言及した中立金利とされる水準まで、あと１回か２回の利下げで到達する計算になる。エコノミストからは「今後は利下げを行うごとに、次の利下げのハードルが高くなる」との指摘も出ている。



GBP/USD 1.3365 GBP/JPY 207.65 EUR/GBP 0.8786



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

