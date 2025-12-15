ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式15日（NY時間14:11）（日本時間04:11）
ダウ平均 48373.90（-84.15 -0.17%）
ナスダック 23112.45（-82.72 -0.36%）
CME日経平均先物 50275（大証終比：+35 +0.07%）
欧州株式15日終値
英FT100 9751.31（+102.28 +1.06%）
独DAX 24229.91（+43.42 +0.18%）
仏CAC40 8124.88（+56.26 +0.70%）
米国債利回り
2年債 3.506（-0.017）
10年債 4.180（-0.004）
30年債 4.850（+0.005）
期待インフレ率 2.259（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.853（-0.004）
英 国 4.496（-0.021）
カナダ 3.414（-0.027）
豪 州 4.726（-0.001）
日 本 1.951（+0.005）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.66（-0.78 -1.36%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4344.00（+15.70 +0.36%）
ビットコイン（ドル）
86160.25（-2304.13 -2.60%）
（円建・参考値）
1338万7580円（-358016 -2.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
