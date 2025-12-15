NY株式15日（NY時間14:11）（日本時間04:11）
ダウ平均　　　48373.90（-84.15　-0.17%）
ナスダック　　　23112.45（-82.72　-0.36%）
CME日経平均先物　50275（大証終比：+35　+0.07%）

欧州株式15日終値
英FT100　 9751.31（+102.28　+1.06%）
独DAX　 24229.91（+43.42　+0.18%）
仏CAC40　 8124.88（+56.26　+0.70%）

米国債利回り
2年債　 　3.506（-0.017）
10年債　 　4.180（-0.004）
30年債　 　4.850（+0.005）
期待インフレ率　 　2.259（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.853（-0.004）
英　国　　4.496（-0.021）
カナダ　　3.414（-0.027）
豪　州　　4.726（-0.001）
日　本　　1.951（+0.005）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.66（-0.78　-1.36%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4344.00（+15.70　+0.36%）

ビットコイン（ドル）
86160.25（-2304.13　-2.60%）
（円建・参考値）
1338万7580円（-358016　-2.60%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ