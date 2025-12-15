「news おかえり」アナウンサーによるリレーコラム。今回は木曜・金曜に出演中の北村真平アナウンサーです。

©️ABCテレビ

今回の深掘りは、関西が今、スーパーマーケットの戦国時代に突入している、という話です。最近は各地の有名店が続々と関西進出を果たしていて「LOPIA（ロピア）（本社・神奈川）」「TRIAL（トライアル）（本社・福岡）」「valor（バロー）（本社・岐阜）」「OK（オーケー）（本社・神奈川）」など枚挙にいとまがありません。

スーパーだけでなく、ドラッグストアも“スーパー化”が進んでいます。お店に入ると日用品が買えるだけでなく食品の価格も安く設定されていたりします。高齢化時代を念頭に置いて「薬を買うついでに生鮮食品も買ってもらおう」という戦略なのだそうです。

©️ABCテレビ

関西人にとって代表的なスーパーと言えば、ご存じ「玉出」があります。24時間営業で光り輝く派手なネオンで知っている人も多いのではないでしょうか。「１円セール」などの激安商品の販売でも有名ですね。ただ、今「玉出」はかつて60ほどあった店舗数が19店舗へと減少しています。物価高騰や在庫管理が高度化したことで特売が難しくなったこと、そして先ほど書いたようにライバル店が増えたこと、また“名物”ともいえるド派手なネオンも電気代の高騰で経営を圧迫しているのだとか。

消費者にとっては選択肢が増えて嬉しいかもしれませんが、スーパー側から見れば大変な時代に突入していると言えます。生鮮食料品は日々の生活で欠かせないので、誰もがどこかのスーパーを行きつけにしていると思います。ちなみに私の行きつけは「LIFE」。ちょっと大きな仕事を終えて自分へのご褒美に果汁100％の「りんごジュース」で晩酌をするのが私のプチ贅沢です。

©️ABCテレビ

（次回は久保光代アナウンサーが担当します）

北村真平

『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3:40～）木・金曜に出演中。“きょうの深掘り”担当。2008年入社。京都市左京区出身。お酒が苦手なので、乾杯はもっぱらジュースです。