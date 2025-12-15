区切りの40回目となるSG「グランプリ」が、ボートレース住之江で初日を迎える。エンジン抽選ではトライアル2ndのエースと目される25号機は馬場貴也が引き当てた。

2ndステージのエンジン抽選。注目ダブルエースの一角・25号機は獲得賞金ランク第6位、つまり2ndで最後に抽選した馬場がゲットした。「ペラはそのまま乗りました。どっしりした感じはありましたね。高松宮記念（優勝）のエンジンよりはいいエンジンだと思います」と何となく手応えはつかんでいたか。

そしてもう一つのエース14号機は1stステージから登場する西山が手に入れた。11月以降はB級の選手（伊久間陽優→宮崎安奈→新出浩司）ばかりが引いているが、いずれも動きは良好。引き当てた瞬間はガッツポーズも出ていたが…。「回っていなくて、行かれる感じ。ただ力強さはありますよ。グリップもしていたし出足に関してはいい。僕色に染められたら面白いと思う」と自信もチラリ。

賞金ランク1位の茅原は中堅級の27号機を引いてしまったが「そんなに大差はないと思う。気温は下がっていくと思うので回転合わせは慎重にしていきたい」と悲観した様子はなし。

桐生は「パッとしませんね。班では末永がスリット近辺で少し良く見えた」と証言。その末永はパワフル24号機に「伸びる感じはあります。ただ住之江は2回目だし乗りづらいのは伸び型のペラなのか、水面のせいなのかはよく分かりません」

今年SG2冠の佐藤隆は新ペラで特訓に登場。「下がっていた。ペラはもちろん時間があったら本体も見る」と忙しくなりそう。