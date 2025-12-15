アルビレックス新潟は今季を4勝12分け22敗の最下位で終え、3シーズン戦ったJ1からJ2へと降格する。勝ち点わずか24の低迷ぶりには多くの要因があるが、昨季から8点も増えたリーグワーストの67失点が大きく響いたといえる。ボールロストからの失点がリーグワーストの39点と総失点の半分以上を占め、セーブ率もリーグ最低。Jリーグ公認データ「J STATS」で、多方面から検証した。（西巻 賢介）

最後に勝利したのは6月15日の横浜M戦。同下旬の樹森大介監督から入江徹監督への交代劇も含め、サポーターに暗い話題ばかりを振りまいた新潟。屈辱にまみれた一年は、数字にも明確に表れている。

自陣での技術的なミスや判断ミス。開幕当初から頻発していたミスが最後まで解消されず、最下位低迷の大きな要因になった。ボールロスト数は昨季と同じだが、ボールロストからの失点は28点から11点も増えて39点。失ってから10秒未満での13失点、10秒から20秒未満での14失点も含め、いずれもリーグワーストでゴールに直結する失い方が多かった。

一方でタックル数は昨季の最下位から13位に浮上。個人でもデュエル勝利数で藤原がリーグ2位と球際での強さは示した。ただ、その強度を発揮できた試合が「少なかったのは事実」と就任から勝利がないまま退任となった入江監督。「要因の一つはエラーから流れを悪くしたこと」と分析し、守備ではなく、ボールを持っている攻撃時のプレーの質が低く、自滅から“戦う”部分も土台が崩れた。

GKのセーブ率は最下位の55・9％。昨季の62・7％から低下した。今季J1平均は67・9％でゴール前の守りにも課題があった。

個人では得点、アシストなどでチーム1位の長谷川が奮闘した。ただ、最後まで選手層の薄さは解消できず、30試合以上に出場した選手は昨季8人から4人に半減。夏の戦力の入れ替わりが激しく、故障者の続出もあって戦い方が安定しなかった。

特にFW陣は途中退団の矢村がチーム1位の4得点で途中加入のモラエスが2位の3得点。10得点した昨季の谷口のような、シーズンを通してコンスタントに得点を重ねる中心選手が不在で総得点は昨季から8点も減った。

光明は最終節でのFC東京戦だ。1―1で引き分けて19試合勝ちなし（5分け14敗）でフィニッシュとなったが、最後まで高い強度でプレー。来季から指揮を執る船越優蔵新監督も9日の就任会見で「最終戦を見ると、戦う、走るところはないわけではない」と語っていた。攻撃面では「個人でも積極的に出てくるような選手と一緒にできたら」と期待。まずは攻守で山積している課題をつぶし、再建への道を探る。