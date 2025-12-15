◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ 正規王者・堤聖也《12回戦》暫定王者ノニト・ドネア（2025年12月17日 両国国技館）

トリプル世界戦の会見が15日、都内で行われた。WBA世界バンタム級の団体内統一戦に臨む正規王者の堤聖也は、世界5階級制覇の実績を誇る暫定王者ノニト・ドネアに対し、倒されても倒し返す代名詞の「激闘」を宣言した。会見前にはレジェンド王者と握手し、拳の感触を確かめた。2団体王座統一を目指すWBA世界ライトフライ級王者の高見亨介は改めて4回KO決着を予告した。

会見開始前、自らドネアに歩み寄ると、堤は右手を差し出してガッチリと握手をした。敬意を表したわけではない。「相手の拳の状態を確認する」ためのいつもの儀式。「デカいっすね。ナックルがでかい」と明かした。

堤によると、左右とも人さし指のナックル部分が特に大きいという。四半世紀もリングに立ち続ける、5階級制覇の43歳のレジェンド。井上尚弥をグラつかせた左フックの強打で知られるドネアの拳は、やはり普通ではなかった。

それでも、堤に臆するところはない。「パンチを受けることを想定しておかないと、パニクるから」と2、3度のダウンを想定してプランを立てている。「ドネアのパンチを、8オンスのグローブで受けられることは、なかなかない。それを含めて楽しみ」と話した。

「激闘」は慣れている。九州学院高時代、同学年に4階級制覇の田中恒成やWBC王者・井上拓真らがおり、歯が立たなかった。身につけたのが前進と手数で最後まで攻め続けるスタイル。24年10月、WBA王座を獲得した拓真戦は、激闘にふさわしい打撃戦の末の判定勝ち。今年2月の初防衛戦の比嘉大吾（志成）戦は、ダウンの応酬の末のドロー防衛だった。

「倒されたら、倒し返せばいい。どの試合も、そういう考えでやっている」。ドネアの強打を受けても、激闘に持ち込めば勝てる。その境地にすでに至ったのか、堤は「メチャクチャ、落ち着いている。フラットないい感じ」と心境を話した。