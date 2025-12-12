ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の豫風瑠乃（よふう・るの＝17）が15日、東京都千代田区の一ツ橋ホールでファンクラブ会員限定のバースデー（BD）イベントを開催した。

高い歌唱力と愛らしいルックスで高い人気を誇る豫風は、次世代のエースとの呼び声が高い。

12月20日が18歳の誕生日。その5日前のBDイベントにはゴスロリ風の黒の衣装で登場した。MCや歌以外のコーナーはほとんどなく、約1時間で13曲。圧巻の歌声を集まった大勢のファンに届けた。

自身が所属するつばきファクトリーだけでなく、ハロプロの各グループの楽曲を次々と披露。18歳を迎えるとあって、大人っぽい雰囲気の楽曲でもファンの耳を楽しませた。イベントは2部制で、両部合わせて回替わり曲も含めて計18曲を歌い上げた。

冒頭のあいさつでは「（会場がメンバーカラーの）黄色がたくさんでうれしいです」と笑顔。18歳の目標は「私にしかできないことをする！それをグループの活動に生かせるよう頑張るの〜します」と“唯一無二”の存在になることを宣言した。

豫風は11歳だった19年8月にハロプロ研修生に加入。21年5月の「研修生発表会〜春の公開実力診断テスト〜」でベストパフォーマンス賞に輝き、同年7月につばきファクトリーに加入した。