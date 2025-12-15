気づかないと危険！気持ちが冷めてきた男性が見せる「３大サイン」
彼に対して「最近なんか冷たい？」と感じても、直接は聞きにくいもの。でも、男性は気持ちが冷めてきたときに“無意識の行動”で気持ちを表してきます。そこで今回は、気持ちが冷めてきた男性が見せる「３大サイン」をチェックしてみましょう。
会話のリアクションが薄くなる
あなたが話しても「ふーん」「そうなんだ」と素っ気ない返事ばかり。目もあまり合わせない。そんな態度が続くなら、残念ながら関心が薄れている証拠でしょう。恋心があるときは、男性は会話の小ネタにも食いついたり深堀りしたりしますが、気持ちが離れると明らかに反応が雑になります。
スキンシップが明らかに減る
前は自然に手をつないだりハグしてくれたりしたのに、最近はめっきり減った…。これもまた気持ちが冷めてきたサインです。男性は興味がある相手には無意識に距離を縮めたくなるもの。逆に触れ合いが減るのは、「もう前ほど気持ちが動いてない」という心理が行動に出てしまっています。
未来の話を避けるようになる
「今度旅行行こうよ」や「将来は一緒に住みたいね」といった未来の話題に乗ってこないのも危険なサイン。気持ちがあるうちは先の予定を楽しそうに話すものですが、冷めてくると「その時になったら考えよう」と曖昧に流されがちです。「先を考えたくない＝一緒にいる未来を描いていない証拠」と言えます。
今回挙げたサインがいくつも見られるなら、彼の気持ちは本気で冷めてきているかも。ぜひ見て見ぬふりをせず、勇気を出して率直に話し合うことがで、関係を修復するのか次に進むのかを選択してくださいね。
🌼そろそろ潮時かな…？ 男性が「別れを考える瞬間」とは