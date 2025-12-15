いよいよ1年の集大成となるボートレース住之江SG「第40回グランプリ」が開幕する。今回、誰が黄金のヘルメットをかぶるのか？個人的に予想してみた（なお、この原稿を書いたのはエンジン抽選前なので、ご了承を）。

◎は素直に賞金ランク1位の茅原悠紀。SG勝ちなしでの1位はある意味、価値があると言っていいか。「どこで稼いだんだろうって感じです。今年はエンジンの引きもマジで悪かったので、割り切ってレースできたのが良かったと思う」と逆に集中できたようだ。

住之江は今年一度も走っていないが「先入観を持つことなく行けるから気にしていませんよ」と不利だとは一切思っていない。むしろ、昨年11月の高松宮記念では節イチパワーで圧倒Vの実績も残している。心配ご無用だ。屈指のハイスピードターンで2度目の金冠へロックオン！

対抗は上條暢嵩。何と言っても地元大阪支部唯一の参戦。特に地元のエンジン出しは誰よりも知っている。あとは1stからいかに好枠を引き当て流れを持っていけるか。そこさえクリアできれば地元で初のグランプリ制覇も夢ではない。

3番手は馬場貴也。グランプリに関しては悔しい思いの方がたくさんあるのだが、こと住之江に関しては24年G1周年、25年G1高松宮記念でそれぞれ優勝。通算13優出5Vと実績は言うことなし。今年こその意気込みで臨んでくる。

4番手は峰竜太。やはりこの男がいなければグランプリは盛り上がらない。「正直グランプリは2ndからの12人ですよ。そこに自分がいなければ面白くないでしょ？なので2ndまではしっかり進みたいです」。ちなみに1stステージは賞金ランク8位だったので1号艇発進。そこできっちり勝ち切れば2nd入りの道は開ける。

5番手は関浩哉。11月徳山周年V→福岡チャレンジC優出6着→12月下関周年Vと近況の充実度は屈指の存在。1stからでも侮れない存在だ。（柳川 哲也）