「いつも友達止まり…」なかなか恋愛に進展しない女性の“特徴”とは
気になる男性と仲良くなれても、なかなか恋愛関係に進展しないことが続いているなら、何かしらの原因があるのかも。
そこで今回は、なかなか恋愛に進展しない女性に見られる“特徴”について紹介します。
仲良くなると依存する傾向がある
男性と仲良くなると、何かとその男性に頼りきってしまったり依存してしまったりする傾向があると、なかなか恋愛対象として見られないでしょう。
どちらかと言うと男性は自立した印象の女性に惹かれるもので、１人の時間を充実させていたり、自力である程度のことはできてしまうような女性に魅力を感じるからです。
ネガティブな印象を与えてしまっている
男性に対して無意識の内にネガティブな印象を与えていると、なかなか恋愛対象として見てもらえなくなります。
自分の価値観や意見を押し付けるところがある
自分の価値観や意見を押し付けるような女性を男性は恋愛対象としては考えないもの。
女性の押しの強さに圧倒されてしまうとストレスを感じるようになって、必要以上に関係を持ちたくないと感じてしまうのです。
もし今回紹介した特徴が当てはまっていると自覚があるなら、ぜひ気になる男性の前での態度や言動を見直してみてくださいね。
🌼失恋に一直線。男性に「付き合えない」と感じさせてしまう行動３つ