「好きになっちゃダメ…！」恋に落ちると後悔しがちな男性の特徴
「好きになっちゃいけないって分かってるのに、惹かれてしまう…」
そんな相手ほど、恋が始まった瞬間から消耗してしまうことがあります。
そこで今回は、恋に落ちると後悔しやすい“少し危険な男性タイプ”を紹介します。
都合のいい時だけ距離を縮めてくる
優しくしてくる日もあれば、急にそっけなくなる日もある…。
そんな“波が激しいタイプ”の男性と恋に発展すると振り回されがち。
そういう男性は「コントロールしたい気持ち」が強いケースもあり、安心できる恋にはつながりにくい相手です。
口では立派なことを言うのに、行動が伴わない
「仕事が忙しくて」「いつか落ち着いたら」など、言葉だけは未来を匂わせる男性。
でも実際の行動を見ると、約束を守らなかったり、大切に扱う姿勢が見えないことも。
惹かれる気持ちは理解できますが、“言葉より行動を見る”ことが心を守るポイントです。
刺激的だけど、心から落ち着けない
タイプど真ん中でドキドキするのに、どこか落ち着かない相手。
会うたびに疲れたり、不安になる瞬間が多いなら要注意。
恋の高揚感に惑わされてしまいがちですが、長く続く関係には「安心感」が必要です。
必ずしも「惹かれる＝相性が良い」は成り立ちません。
恋に落ちてはいけない男性は、“あなたの心を消耗させる人”です。
「一緒にいて自分がどうなるか」を基準にすると、恋人の選び方がきっと変わっていきますよ。
