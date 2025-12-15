太もも裏を鍛えるだけで脚が変わる。１日１セット【下半身まるごと細見えを叶える】簡単エクササイズ
下半身太りに悩む大人世代が見落としがちなのが、“太もも裏が使えていないこと”。太ももの前側ばかりに負担がかかると、お尻は下がり、脚全体が重たく見えやすくなります。そこで今回は、ピラティスの簡単エクササイズ【ハムストリングスエクササイズ】を紹介。太もも裏とお尻をしっかり働かせることで下半身のラインが自然と整うのが魅力です、また、体幹も連動して強化されるため、減量のサポートにもつながります。
太もも裏が働くと、お尻・脚ラインの“もたつき”が軽くなる
下半身太りの大きな原因のひとつは、“太もも前側の使いすぎ”。歩き方や座り姿勢のクセによって前側ばかりが働き、太もも裏がサボると、お尻が下がり、脚のラインが一直線に見えやすくなります。
ハムストリングスエクササイズ
（１）安定感のある椅子に両脚を乗せ、脚のつま先を天井に向ける
（２）一旦息を吸い、息を吐きながらかかとで椅子の座面をグッと押しながらお尻を浮かせ、浮かせたところで再び息を吸い、息を吐きながらお尻を下ろす
これを“１日あたり15回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹の筋肉に力を入れた状態で反動を使わずに実践すること」がポイントです。太もも裏を意識して動かせるようになると、下半身のラインは一段と整いやすくなります。無理のないペースで続けながら、筋肉が働く心地よさを感じてみてください。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
