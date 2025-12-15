誠実じゃないかも…。男性が「浮気性」かがわかるポイントとは
好きになった男性が浮気性だと先が思いやられるもの。
そこで今回は、男性が「浮気性」かがわかるポイントを紹介します。
先々の予定を教えてくれるか？
浮気性な男性は先々の予定を自分から明かさない傾向があります。
なぜなら、他の女性との予定を入れていたり、もしくは他の女性との予定が入る可能性があるから。
また、その時の気分で女性と会うかどうかを決めようとするため、デートの予定もすぐには決めたがらないでしょう。
電話をかけてくるタイプか？
LINEやメールなどの、連絡なこまめな男性は浮気性の可能性があります。
そして、もし電話をかけてくることが滅多になく、電話をかけても出ないことがほとんどならほぼ浮気性で確定です。
なぜなら、電話に出てしまうことで、自分の居場所やその時に何をしているのかが女性に伝わってしまうから。
逆にマメに電話をかけてきたり、電話をかけたらほぼ必ず出てくれる男性は誠実で一途と見て良いでしょう。
快く友達や家族を紹介してくれるか？
恋愛に対して誠実で一途な男性ほど、友達や家族などを快く紹介してくれますし、交際を周りにオープンにしようとするもの。
なので、男性に「友達や家族に紹介してほしい」と頼んでみると、男性が浮気性かがわかるでしょう。
もし男性が浮気性なら、「紹介する」と言いつつもなかなか紹介してくれなかったり、そもそもそのお願いを聞き流そうとするものです。
好きな男性、気になる男性ができたら、まずは本当に恋をしていいものか、今回紹介したポイントをチェックしてみてくださいね。
