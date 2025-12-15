「なんで好きになれないんだろ？」恋愛モードになれない“理由”とは
「人を好きになれない」「気持ちが動かない」という時期は誰にでも訪れます。
恋愛に興味があるのに、なぜかスイッチが入らない。
その背景には、心が“恋をお休みしている状態”なのでしょう。
そこで今回は、そんな風に恋愛モードになれない“理由”を解説します。
心が“回復モード”に入っている
過去の恋愛や仕事、人間関係でのストレス。
さまざまな要因で心が疲れていると、新しい恋に向かうエネルギーが不足します。
わくわくよりも「ちょっと休みたい」が優先されるのは自然なこと。
恋が始まらないのは、心が自分を守っているサインです。
自己肯定感が揺らいでいるときは恋に踏み出しにくい
自分に自信が持てない時期は、相手の好意も素直に受け取りにくくなります。
好きになるよりも先に、無意識に「恋していいのかな？」と構えてしまうのでしょう。
恋の始まりには、少しの余裕と安心感が必要です。
“理想の恋”でハードルが上がっていることもある
無意識のうちに「この条件が揃わないと…」と自分の中で基準が上がり、
誰を見てもピンとこない状態になっていることも。
恋の基準が上がっている時期は、なかなかときめかないのも当然です。
恋が始まらない時期は、単に心が立ち止まっているだけ。
その時間があるからこそ、次に出会う恋を大切にできる準備が整うのです。
焦らず自分のペースで、心が再び誰かに向く日を待ってみてください。
