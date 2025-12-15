「愛してる」と同じ意味。男の愛情が詰まった「本命サイン」
女性にベタ惚れ状態になった男性の言動って実はわかりやすいもの。もしあなたの意中の男性がその言動をしているなら、それは「愛してる」と言われているのと同然です。それでは、男性の愛情が詰まった「本命サイン」をチェックしてみましょう。
｜LINEの返信が早い
男性とLINEをしている時、その男性が既読後どれくらいで返信してくれるかチェックしてみましょう。あなたのことを好きすぎる男性なら、とにかくすぐ返信してきます。既読がついても返信までしばらくかかる場合は、男性の状況によりますが、おそらく後回し。まだ彼のあなたに対する気持ちは膨らんでいないでしょう。
｜「彼女が欲しい」と言ってくる
男性がやたらと「彼女が欲しい」と言ってくるのであれば、それはあなたへの求愛アピール。「私が彼女になってあげようか？」と女性から言われるのを期待しているのでしょう。自信のない男性や受け身の男性に見られがちな言動です。
｜あなたとの接点を作ろうとする
男性はベタ惚れになった女性とどうにかして接点を持とうとします。例えば「うっかり伝え忘れてしまった」と、わざわざ連絡が来たことありませんか？ 好きな女性と無理矢理にでも理由を作って関わろうとするのです。
｜しれっと自慢する
大好きな女性には、「かっこいい」「すごい」と男性は思われたいので、不自然な感じにならないようにしれっと自慢してくることがあります。中には、話を盛ったり、嘘をついたりすることも。それほどまでに「あなたに好きになってもらいたい」という想いが前面に出てしまうのです。
言葉にはしていないものの「愛してる」と言っているのも同然の男性の言動。もし意中の男性が今回紹介した言動を見せてくるなら、あなたからも関係を進展させるべく行動を起こしてみてくださいね。
