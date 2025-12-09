モーニング娘。′25 牧野真莉愛、25歳の誕生日に最新写真集を発売！「″パースでの牧野真莉愛″は、福いっぱいです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

モーニング娘。’25の牧野真莉愛が自身の25歳の誕生日に最新写真集（タイトル未定）を発売する。

■オーストラリアのパースで撮影！テーマは「25歳のこたえ」

テーマは「25歳のこたえ」。オーストラリア・パースを舞台に、少女でも大人でもない、“いま”の牧野真莉愛を切り取った。

本書では、25歳という節目に向けた心の変化を、パースの光と影のなかで丁寧に捉えた。澄みきった空と海で見せるリラックスした素顔、歴史ある劇場でのしっとりとした佇まい、そして、街の夜景に溶け込む、まだ見せたことのない表情…。多彩なロケーションを通して、これまでの彼女とこれからの彼女が静かに重なり合う。

さらに、ピュアさと洗練の狭間で揺れる“いまの牧野真莉愛”を象徴するカットも多数収録。光をまとうような質感や、ふとこぼれる自然体の笑顔など、25歳の“こたえ”にたどり着くまでの軌跡を感じられる内容となっている。

アイドルとして、ひとりの女性として進化を続ける彼女の現在地を、まっすぐに届ける本書は、2026年2月2日発売。

■書籍情報

2026.02.02 ON SALE

『タイトル未定』

■関連リンク

モーニング娘。’25 OFFICIAL SITE

https://www.helloproject.com/morningmusume/