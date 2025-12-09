Snow Man佐久間大介、ファンの“声”に救われた経験を語る「CMに起用していただいたのもファンの方々の声のおかげ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの佐久間大介が、“龍角散ダイレクト”の新CMキャラクターに就任。『歌い、演じる、プロののどにも』篇が12月16日より公開された。

■CMでは、佐久間の日常であるレコーディングシーンを描く

今回の佐久間の起用は、自身が日頃から“龍角散ダイレクトスティック ピーチ”を愛用していることをきっかけに実現した。本CMでは同製品のパッケージカラーである、ピンクの衣装をまとった佐久間が登場。歌手・俳優・声優として多方面で活躍する佐久間の日常のレコーディングシーンを描きながら、“のどの相棒”である“龍角散ダイレクト”を取り入れる様子を表現している。

◎CMストーリー

スタジオでインタビューを受ける佐久間。「歌も声優も俳優も、全部のどが大事！ それに僕、よくしゃべりますし！」と語るその姿から、プロとしての日々の緊張感とこだわりが伝わる。歌う前に“龍角散ダイレクト”を服用し、声のコンディションを整える様子を通じて、“のどの相棒”として厚い信頼を寄せる日常シーンを描いている。

ラストでは、ピンクの衣装に身を包んだ佐久間がレコーディングを終え、リラックスした笑顔を見せながら、ナレーターの「歌い、演じる、プロののどにも。」という言葉で締め括られる。

■CM撮影エピソード

◎持ち前の明るい性格で、撮影現場は終始和やかなムード

CMの撮影は10月下旬、都内のスタジオで実施された。撮影当日、スタジオに入ると同時に現場の空気を明るく包み込む佐久間。終始笑顔を絶やさず、スタッフへの気配りを忘れない姿が印象的だった。

レコーディングシーンでは、自身で選んだ曲を流しながらノリノリで撮影に臨み、リズムに合わせて自然に体を揺らす様子に、スタッフからも思わず笑みがこぼれる場面も。その朗らかなエネルギーに引き込まれるように、制作チーム全体の雰囲気も終始リラックスムードに包まれ、まさに佐久間らしい明るさとプロ意識が融合した撮影となった。

◎瞬時に空気をつかむ対応力とお茶目な一面で、社長との息もぴったり

インタビューシーンでは、カメラ後方でモニターを確認していた龍角散社長に気づいた佐久間が、ふと目線を合わせてリアクション。そのお茶目な対応に、社長も思わず笑顔で応じ、現場には温かな笑いが広がった。一瞬で相手の空気を読み、自然に場を和ませる佐久間の人懐っこさと、プロとしての対応力が垣間見える印象的なひと幕となった。

◎慣れた手つきで服用シーンもスムーズに撮影進行

普段から“龍角散ダイレクト”を愛用している佐久間。撮影中の服用シーンでは、慣れた手つきで自然に服用し、わずか数テイクでOKが出るほどスムーズに進行した。撮影の合間に聞いたところ、マネージャーやヘアメイクもそれぞれ一箱ずつ常備しており、いつでもすぐに手に取れるよう準備しているそう。まさに“のどケア”が日常に根付いている様子が印象的だった。

■佐久間大介 インタビュー