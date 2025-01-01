¡Öµå¼±ñ¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎDeNA¡¦µÜ¾ë ¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥«¡¼¥Ö¤ÇÂ¸ºß´¶È¯´ø¤·ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¡×¥«¡¼¥Ö½¬ÆÀ¡ª
¡¡¡Öµå¼±ñ¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎDeNA¡¦µÜ¾ëÂìÂÀÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¼«¿®¤Ë¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¥«¡¼¥Ö¡×½¬ÆÀ¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬2ÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡Èµå¼±ñ¡É¤µ¤ó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤Ï¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡È¥â¥¤¥Í¥í¥«¡¼¥Ö¡É¤Î½¬ÆÀ¤Ç¤¹¡×
¡¡7Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ÇØÈÖ¹æ65¤Ï¡¢14Æü¤ËNHK¡¦BS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Öµå¼±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤â°ìÌÜÃÖ¤¯ºÙ¤«¤¹¤®¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊÑ²½µå¡×¤Ç¡¢µÜ¾ë¤Ïº£µ¨¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤ÎÈïÂÇÎ¨¤¬ºÇ¤âÄã¤¤ÉôÌç¡Ê¡¦096¡Ë¤È¡¢¥«¡¼¥Ö¤òºÇ¤âÂ¿¤¯Åê¤¸¤¿ÉôÌç¡Ê29¡¦5¡ó¡Ë¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿ÂçÉý¹¹¿·¤Î50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à4¾¡1ÇÔ¡¢14¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨2¡¦09¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö·¬ÅÄ¿¿À¡¤µ¤ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Íîº¹¤Î¤¢¤ë¥«¡¼¥Ö¤ÇÂÇ¼Ô¤òÉõ¤¸¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢±¦ÏÓ¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ïº£µ¨ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¯¤Ê¤¯¸þ¾å¿´¤ò»ý¤ÄÇØÈÖ¹æ65¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÉð´ï¤ò¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö2³¬¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ø¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡¡º¸±¦ÏÓ¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Åêµå¤Î¸¶Íý¤ÏÆ±¤¸¡£»Ø¤Î»È¤¤Êý¡¢Éª¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¡ÖµÜ¾ë¥«¡¼¥Ö¤Î¥â¥¤¥Í¥í²½¡×¤Ø¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öµå¼±ñ¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÎµÜ¾ë¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÀÖ´ÝµÞ¾å¾ºÃæ¤ÎÃË¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£