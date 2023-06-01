ÆüËÜ¿Í£¸¿ÍÁÈ¡ÖGPP¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ÖÁ´°÷¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¥Ñ¥Õ¥©¤ÇÌ¥Î»
SM ENTERTAINMENT JAPAN¤¬¼ê¤¬¤±¤ë8¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGPP¡×¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°Ìë¤Î15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦16ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖBring it Back¡×¤Ê¤É¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤áÁ´9¶Ê¤òÈäÏª¡£½é¤á¤Æ¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Á¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
360ÅÙ¡¢¤°¤ë¤ê¤È´ÑµÒ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡¢8¿Í¤Îµ°À×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¯¤È¡¢²ñ¾ì¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤½¤¦»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í1¿Í¤È´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¡¢Ç÷ÎÏ¤ÈÇ®µ¤¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤Ë´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤Ï8¿Í¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡£ANAMI¡Ê20¡Ë¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¡£´ÑµÒ¤âÂç´¿À¼¤Ç±þ¤¸¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤â°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÈÆ¨¤²Æ»¡É¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¡¢¼«¿®¤ÎÉ½¤ì¡£RINKA¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê1¿Í1¿Í¤Î´é¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´°÷GPP¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç³Ð¸ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÆ±¼Ò¤«¤é¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£´üÂÔ¤Î8¿ÍÁÈ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¡£
Ê¿¶ÑÇ¯Îð21ºÐ¡£¡È³³¤Ã¤×¤Á¡É¤Î·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢Ìó1Ç¯È¾¤ËµÚ¤ÖÅ°ÄìÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£LUNA¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëö±Ê¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡¢SARA¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òÂº·É¤·¹ç¤Ã¤Æ¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï³§¤µ¤ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡£¹ñÆâ³°¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï·²Íº³äµò¡£ÄÉ¤¤É÷¡¢¸þ¤«¤¤É÷¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â8¿Í¤Ï¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û
¢¡GPP¡¡Ê¿¶ÑÇ¯Îð21ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡×¤Î¡ÈG¡É¤È¡ÖPaper Plane¡×¤Î¡ÈPP¡É¤ÎÎ¬¡£´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡ÈÀÞ¤êÌÜ¡É¤È¤¤¤¦»îÎý¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀè¤ÎÌ¤Íè¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯»æÈô¹Ôµ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤äÀ¤³¦¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÈÄ©Àï¤Î°Õ»×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡ä
¢¡RINKA¡Ê°ÂÆ£Íü²Ö¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë8·î18Æü¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£
¢¡HONOKA¡Ê°ËÆ£ÈÁÇµ²Ö¡Ë2004Ç¯9·î14Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
¢¡ANAMI¡ÊÂç±à°¡ÇÈ¡Ë2005Ç¯8·î24Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
¢¡MOMOKA¡Ê·ªÅÄÅí²Ö¡Ë2004Ç¯3·î30Æü¡¢ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£
¢¡MIKA¡ÊüâµÜÈþ¹á¡Ë2002Ç¯5·î4Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£
¢¡MIA¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ó¡¼Ì¤°¡¡Ë2002Ç¯11·î4Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À¸¤Þ¤ì¡£
¢¡SARA¡ÊµÜºê¹¸¡Ë2003Ç¯6·î28Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£
¢¡LUNA¡ÊÅÏÊÕÎÜÆà¡Ë2005Ç¯5·î15Æü¡¢·§ËÜ¸©À¸¤Þ¤ì¡£