モーニング娘。’25サブリーダー、牧野真莉愛（24）が最新写真集（ワニブックス）を発売することが決まり16日、イメージ写真が公開された。25歳の誕生日となる26年2月2日に発売される。

テーマは「25歳のこたえ」。オーストラリア・パースを舞台に、澄み切った空と海で見せるビキニ姿のほか、歴史ある劇場でのしっとりとしたたずまい、夜景に溶け込む表情などを披露し、少女でも大人でもない“いま”の牧野真莉愛を切り取っているという。

牧野は「パースでの牧野真莉愛は福がいっぱいです。見てくださる皆さまに福あれ！」とコメントしている。

◆牧野真莉愛コメント

オーストラリア・パースは、青い空と海がどこまでも広がっていて、優しい時間がゆっくり流れていました。サンセットは息をのむほど美しく、パースに来れてよかったと思った瞬間でした。コアラに会えるのも楽しみのひとつでした。私にぎゅっとつかまってくれている“MEREDITHちゃん”と目が合い、超超超かわいい“MEREDITHちゃん”にキュンキュンハート とても癒やされました。写真集に携わってくださった方々が引き出してくれた“パースでの牧野真莉愛”は福いっぱいです。牧野真莉愛 新写真集を見てくださる皆さまに福あれ！！