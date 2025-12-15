見上愛、2026年は「健康第一な1年にしたいな」気づいちゃったこと
女優の見上愛（25歳）が、2026年のJRA（日本中央競馬会）年間プロモーションキャラクターに起用され、12月28日より新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、「2026年の抱負」について語った。
22025年に引き続き、「Hello，Special Times．」のキャッチコピーのもと、長澤まさみ、見上愛、佐々木蔵之介、竹内涼真を年間プロモーションキャラクターとして起用。仲間と一緒に競馬を楽しむ特別な時間やスポーツエンターテインメントとしての競馬の魅力を描いたテレビCMを中心に、2026年のプロモーションを展開していく。
CM撮影後のインタビューで、「2026年は午年（うまどし）ということで、2026年の抱負を教えてください」と聞かれた見上は「健康第一な1年にしたいなと思っています」と回答。
そして「今までそんなに健康に着目せず生活してたんですけど、この1年ぐらいで、ご飯に気を使おうと思えたりとか、ある程度運動しようと思えたりとか、その方がやっぱ翌朝の目覚めがいいことに気づいちゃって」と話し、「だから、来年はそれをもっと極めて、毎日、心も体も元気に過ごせるようになりたいなと思ってます」と語った。
