長澤まさみ・見上愛・佐々木蔵之介・竹内涼真、2026年も“JRA年間キャラクター”に
女優の長澤まさみ（38歳）、見上愛（25歳）、俳優の佐々木蔵之介（57歳）、竹内涼真（32歳）が、2026年のJRA（日本中央競馬会）年間プロモーションキャラクターに起用され、12月28日より新CM「THE “LIVE” IMAGINATION」篇の放映を開始する。
2025年に引き続き、「Hello，Special Times．」のキャッチコピーのもと、長澤まさみ、見上愛、佐々木蔵之介、竹内涼真を年間プロモーションキャラクターとして起用。仲間と一緒に競馬を楽しむ特別な時間やスポーツエンターテインメントとしての競馬の魅力を描いたテレビCMを中心に、2026年のプロモーションを展開していく。
新CMの「THE “LIVE” IMAGINATION」篇は、数々の名レースシーンの映像とともに、長澤、見上、佐々木、竹内が、目の前で起きる競馬の筋書きの無いドラマを全身全霊で体感する姿を収めた内容。
祈るようにレースを見守る長澤、ゴールの瞬間に拳を握りしめて歓びを噛みしめる見上、体に力が入り内側から震えている佐々木、雄叫びを上げて熱狂する竹内。そんな心を揺さぶられた4人の姿を、多くの観客たちの姿とともに描いた。4人が口にする「競馬って、アガる！」の言葉通り、競馬の興奮・感動をストレートに描いたCMとなっている。
☆長澤まさみ コメント
2022年から年間プロモーションキャラクターとして、競馬の奥深さと楽しさに、毎年新しい発見と感動をいただいています。2026年も、この伝統ある競馬が創り出す、新たな奇跡の瞬間や、素晴らしい物語の数々を、ファンの皆様と共に分かち合えることを、心より楽しみにしています。
☆見上愛 コメント
2025年は、競馬場に伺うたびに数々の熱いレース、それを見守るファンの皆様のエネルギーに、私自身が心を動かされました。2026年は、この奥深く、ドラマチックな競馬の魅力をさらに探求し、肌で感じていきたいと思っています。そして
、競馬の魅力をより多くの人にお伝えできるよう、努めてまいります。
☆佐々木蔵之介 コメント
今年もJRAのプロモーションに関わる中で、競馬が持つ奥深さと、そこで生まれる真のドラマの数々に、改めて心を揺さぶられました。一瞬の静寂の後に訪れる、競走馬の圧倒的な躍動と、人馬一体となってゴールを目指す緊張感。その全てが、まるで極上の舞台を観ているかのような、深く、熱い感動を与えてくれました。2026年も、日本各地の競馬場に足を運び、この何度見ても飽きない熱量を、そしてそこで生まれる新たな熱い物語を、皆様と共に分かち合えることを楽しみにしています。
☆竹内涼真 コメント
JRAプロモーションキャラクターとして競馬に関わらせていただいた2025年の1年間、そのスピード感と迫力、そして予想する楽しさに、すっかり夢中になりました。2026年も、この最高のスポーツである競馬が持つワクワク感と、予測不可能な興奮を、昨年以上に全力でファンの皆さんと分かち合いたいです。全国の競馬場で一緒に盛り上がりましょう。
