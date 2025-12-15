長澤まさみ、2026年は「習い事をやりたい。太極拳とピアノを」
女優の長澤まさみ（38歳）が、2026年のJRA（日本中央競馬会）年間プロモーションキャラクターに起用され、12月28日より新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、「2026年の抱負」について語った。
22025年に引き続き、「Hello，Special Times．」のキャッチコピーのもと、長澤まさみ、見上愛、佐々木蔵之介、竹内涼真を年間プロモーションキャラクターとして起用。仲間と一緒に競馬を楽しむ特別な時間やスポーツエンターテインメントとしての競馬の魅力を描いたテレビCMを中心に、2026年のプロモーションを展開していく。
CM撮影後のインタビューで、「2026年は午年（うまどし）ということで、2026年の抱負を教えてください」と聞かれた長澤は「私は習い事ですね。習い事をいくつかやりたいなと思っていて。太極拳とピアノをやりたいです」と回答。
そして「以前、仕事でピアノを弾くシーンがあって、教えてもらった先生と、『いつかちょっとゆっくりできる時があったら、ピアノのレッスンをしようね』と約束をしてたので。なので、ピアノを習いたいな。楽器を弾けるようになりたいんで」と語った。
