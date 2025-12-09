モー娘。牧野真莉愛、25歳の節目に11冊目の写真集発売「福いっぱいです」 美しいスタイル披露
モーニング娘。11代目サブリーダーの牧野真莉愛が、25歳の誕生日である来年2月2日に11冊目となるソロ写真集（ワニブックス刊）を発売することが決定した。テーマは「25歳のこたえ」。オーストラリア・パースを舞台に、少女でも大人でもない、“いま”の牧野真莉愛そのものを切り取った。
【写真】見惚れる美ボディを披露した牧野真莉愛
本作では、25歳という節目に向けた心の変化を、パースの光と影の中で丁寧に捉えた。澄みきった空と海で見せるリラックスした素顔、歴史ある劇場でのしっとりとした佇（たたず）まい、そして街の夜景に溶け込む、まだ見せたことのない表情まで。多彩なロケーションを通して、これまでとこれからが静かに重なり合った作品となっている。
さらに、ピュアさと洗練の狭間で揺れる“いまの牧野真莉愛”を象徴するカットも多数収録。光をまとうような質感や、ふとこぼれる自然体の笑顔など、25歳の“こたえ”にたどり着くまでの軌跡を感じられる内容となっている。
■牧野真莉愛 コメント
オーストラリア パースは、青い空と海がどこまでも広がっていて、優しい時間がゆっくり流れていました。
サンセットは息をのむほど美しく、パースに来れてよかったと思った瞬間でした。
コアラに会えるのも楽しみの1つでした。私にぎゅっと掴まってくれている“MEREDITHちゃん”と目が合い、超超超かわいい“MEREDITHちゃん”にキュンキュンとても癒されました。
写真集に携わってくださった方々が引き出してくれた“パースでの牧野真莉愛”は、福いっぱいです。
牧野真莉愛 新写真集を見てくださる皆様に福あれ！！
【写真】見惚れる美ボディを披露した牧野真莉愛
本作では、25歳という節目に向けた心の変化を、パースの光と影の中で丁寧に捉えた。澄みきった空と海で見せるリラックスした素顔、歴史ある劇場でのしっとりとした佇（たたず）まい、そして街の夜景に溶け込む、まだ見せたことのない表情まで。多彩なロケーションを通して、これまでとこれからが静かに重なり合った作品となっている。
■牧野真莉愛 コメント
オーストラリア パースは、青い空と海がどこまでも広がっていて、優しい時間がゆっくり流れていました。
サンセットは息をのむほど美しく、パースに来れてよかったと思った瞬間でした。
コアラに会えるのも楽しみの1つでした。私にぎゅっと掴まってくれている“MEREDITHちゃん”と目が合い、超超超かわいい“MEREDITHちゃん”にキュンキュンとても癒されました。
写真集に携わってくださった方々が引き出してくれた“パースでの牧野真莉愛”は、福いっぱいです。
牧野真莉愛 新写真集を見てくださる皆様に福あれ！！