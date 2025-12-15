指原莉乃プロデュース≠ME、「排他的ファイター」が1位 自身初の2作連続、通算4作目【オリコンランキング】
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の最新シングル「排他的ファイター」が、16日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場した。
【動画】≠ME「排他的ファイター」MV
今年5月12日付での「モブノデレラ/神様の言うとーり！」に続き自身初の2作連続、通算4作目のシングル1位獲得となった。
初週売上は30.3万枚。2024年8月にリリースした「夏が来たから」の初週売上19.0万枚（2024年9月9日付）を上回る自己最高初週売上で、初週売上30万枚を初めて超えた。
≠MEは、指原と代々木アニメーション学院がタッグを組み結成された12人組のアイドルグループ。表題曲の「排他的ファイター」は、“自分対自分”がテーマのストイックでダンサブルな楽曲で、センターは冨田菜々風が務める。カップリングには、バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）などで活躍する櫻井ももがセンターの「きゅんかわ人生」が収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間:2025年12月8日〜12月14日）＞
