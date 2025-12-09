藤井風『Prema』、「アルバム」1位、男性ソロ5年4ヶ月ぶり【オリコンランキング】
藤井風の最新アルバム『Prema』が、16日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で週間売上2.5万枚を記録し、9月15日付に続き14週ぶり、通算2度目の1位を獲得。累積売上は35.7万枚となった。
【動画】藤井風「Casket Girl」ミュージックビデオ
「週間アルバムランキング」における同一作品での通算2度目の1位獲得は、男性ソロアーティストでは、米津玄師『STRAY SHEEP』（2020年8月17日付、8月24日付）【※】以来、5年4ヶ月ぶりとなった。
【※】米津玄師『STRAY SHEEP』は2020年8月17日付、8月24日付、8月31日付、9月7日付の4週連続1位を獲得している。
本作は、全編英語詞で構成されたスタジオアルバム。タイトル曲「Prema」のほか、東京・渋谷の忠犬ハチ公をテーマに作られた楽曲「Hachiko」、ミュージックビデオで自身初となるラブストーリーに挑戦した「Love Like This」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間:2025年12月8日〜12月14日）＞
【動画】藤井風「Casket Girl」ミュージックビデオ
「週間アルバムランキング」における同一作品での通算2度目の1位獲得は、男性ソロアーティストでは、米津玄師『STRAY SHEEP』（2020年8月17日付、8月24日付）【※】以来、5年4ヶ月ぶりとなった。
本作は、全編英語詞で構成されたスタジオアルバム。タイトル曲「Prema」のほか、東京・渋谷の忠犬ハチ公をテーマに作られた楽曲「Hachiko」、ミュージックビデオで自身初となるラブストーリーに挑戦した「Love Like This」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間:2025年12月8日〜12月14日）＞