NY株式15日（NY時間13:22）（日本時間03:22）
ダウ平均　　　48332.28（-125.77　-0.26%）
ナスダック　　　23075.37（-119.80　-0.52%）
CME日経平均先物　50230（大証終比：-10　-0.02%）

欧州株式15日終値
英FT100　 9751.31（+102.28　+1.06%）
独DAX　 24229.91（+43.42　+0.18%）
仏CAC40　 8124.88（+56.26　+0.70%）

米国債利回り
2年債　 　3.504（-0.019）
10年債　 　4.180（-0.004）
30年債　 　4.848（+0.003）
期待インフレ率　 　2.260（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.853（-0.004）
英　国　　4.496（-0.021）
カナダ　　3.416（-0.025）
豪　州　　4.726（-0.001）
日　本　　1.951（+0.005）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.50（-0.94　-1.64%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4332.20（+3.90　+0.09%）

ビットコイン（ドル）
85743.25（-2721.13　-3.08%）
（円建・参考値）
1331万9356円（-422700　-3.08%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ