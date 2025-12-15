ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１２５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式15日（NY時間13:22）（日本時間03:22）
ダウ平均 48332.28（-125.77 -0.26%）
ナスダック 23075.37（-119.80 -0.52%）
CME日経平均先物 50230（大証終比：-10 -0.02%）
欧州株式15日終値
英FT100 9751.31（+102.28 +1.06%）
独DAX 24229.91（+43.42 +0.18%）
仏CAC40 8124.88（+56.26 +0.70%）
米国債利回り
2年債 3.504（-0.019）
10年債 4.180（-0.004）
30年債 4.848（+0.003）
期待インフレ率 2.260（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.853（-0.004）
英 国 4.496（-0.021）
カナダ 3.416（-0.025）
豪 州 4.726（-0.001）
日 本 1.951（+0.005）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.50（-0.94 -1.64%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4332.20（+3.90 +0.09%）
ビットコイン（ドル）
85743.25（-2721.13 -3.08%）
（円建・参考値）
1331万9356円（-422700 -3.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
