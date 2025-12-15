◇米男子ゴルフ 最終予選会最終日（2025年12月14日 米フロリダ州・TPCソーグラス・ダイズバレーCなど2コース（ともにパー70））

最終ラウンドが14日に行われ、日本勢3人は5位までに与えられる来季ツアー出場権を逃した。今季日本ツアー賞金王の金子駆大（23＝NTPホールディングス）は通算8アンダーで13位、杉浦悠太（24＝フリー）は6アンダーで29位、石川遼（34＝CASIO）は5アンダーで34位。3人は米下部ツアーの出場権を得て石川と杉浦は参戦する意向を示した。

17年に失った出場権を再び手にすることはできなかった。石川は「これが現実。そこを受け入れることで、やるべきことが明確になる」と潔く話した。

巻き返しを期した最終日はティーショットが安定せずリズムに乗れなかった。右に曲げた3、6番はパーでしのいだものの9番でボギーが先行。それでも「駄目なりに最後まで必死にやった」と14番からの3連続バーディーで意地を見せた。

米下部ツアーの出場権を確保し「そこ（下部）で上位にいき（再来年）米ツアーに昇格できればいい」と参戦する意向を示した。

今季は親交の深い平田憲聖が下部から米ツアー昇格を決めており「刺激をもらったし、励みになる。追っていけるように頑張りたい」と最高峰の舞台への復帰を誓った。