女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナの最新写真集『MADONNA』（イマジカインフォス）が2025年12月23日（火）に発売される。

【写真】『奈月セナ写真集 MADONNA』先行イメージカット

グラビアモデルとしてデビュー後、2024年映画「痴人の愛」の身体を張った演技で注目を集め、2025年日本テレビ系『そこから先は地獄』に出演するなど、女優としても活躍している奈月セナ。

『奈月セナ写真集 MADONNA』は2024年に制作された奈月セナの写真集『SILK of the MOON』と同様、写真家のTim Galloと共に制作。本作では奈月が様々な時代の「マドンナ像」へ遊び心たっぷりに挑戦。“女性の魅力がどう進化してきたのか”というカルチャーの系譜そのものを、彼女の身体と表現力を通して辿っていく。

スタイリングやヘアスタイル、多種多様なメイクなど、全く異なるシチュエーションの写真が詰まっている本作。発売に先駆け表紙画像が公開されている。

本作の発売に合わせ奈月は「60～90年代を彩ったミューズたちに魅せられて、彼女たちの放っていた"情熱”と"本能"を追いかけました。時代を超えて輝く女性の姿を、わたしの中に映しています。新しい自分を見つけるような撮影でした。見てくれる人それぞれの中にも、きっと“あなたのMadonna”がいると思う。この写真集が、その心に少しでも届いたらうれしいです。是非お手元に！」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）